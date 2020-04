Pio Albergo Trivulzio, gli Oss: "Reparti senza più personale"

"Reparti rimasti senza personale al Pio Albergo Trivulzio". È quanto denunciano gli operatori socio sanitari che lavorano nella struttura, evidenziando come i dipendenti siano allo stremo delle forze perché più di 200 tra loro si trovano o in quarantena o in malattia.

Il Pio Albergo Trivulzio è al centro dell'inchiesta della Procura di Milano per omicidio colposo ed epidemia colposa nelle Rsa lombarde coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. Al momento le verifiche si stanno concentrando sugli ingressi cosiddetti 'pringe', ovvero di pronto intervento geriatrico per pazienti provenienti da altri ospedali e trasferiti temporaneamente in degenza al Pio Albergo Trivulzio. Proprio questi trasferimenti sarebbero all'origine del focolaio di Covid all'interno della struttura.

"Continuano imperterriti a trasferire pazienti dai reparti e i reparti sono anche scoperti di personale - ha raccontato una Oss all'Ansa - perché più di 200 dipendenti, tra operatori e infermieri, sono a casa in malattia o in quarantena e due colleghi sono in terapia intensiva". Da marzo nella storica Baggina, ha spiegato la sindacalista Cils Rossella Delcuratorolo "sono oltre 200 le morti registrate tra gli ospiti del Pat”. Un numero che ha portato la procura di Milano ad avviare un’inchiesta che ha coinvolto direttamente il direttore generale del Trivulzio, Giuseppe Calicchio, ora indagato per epidemia colposa e omicidio colposo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Da marzo - racconta la Oss del Pat, che si trova in quarantena - ci sono stati già più di 200 decessi, i tamponi e le mascherine Ffpp2 per tutti sono arrivate solo dal 16 aprile. Qualche giorno fa hanno trasferito in altri reparti pazienti del 'Pringe'. Non si può mettere la testa sotto la sabbia. I nostri colleghi dentro sono distrutti psicologicamente".