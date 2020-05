Medici, infermieri, soccorritori e centrali operative: foto dal cuore dell'emergenza covid

Medici e infermieri con i nomi scritti sui camici. I malati nei reparti di terapia intensiva, i soccorritori delle ambulanze che si occupano di loro durante il trasporto in ospedale e la centrale operativa dell'Azienda regionale di emergenza urgenza che da quando è iniziata l'emergenza coronavirus ha sempre lottato in prima linea. È un viaggio fotografico nel cuore dell'emergenza Coronavirus in Lombardia quello che ha svolto per l'Areu la fotografa Martina Santimone.

