La lettera del rettore ai "suoi" nuovi infermieri: "Grazie per quello che farete da domani"

Il dispiacere per quello che doveva essere un momento di festa purtroppo sfumato. Le congratulazioni per l'obiettivo raggiunto. E, soprattutto, un grazie per tutto quello che faranno.

Il rettore della Statale di Milano, Elio Franzini, ha voluto scrivere una lettera ai nuovi 87 infermieri che mercoledì pomeriggio - con un mese di anticipo e, chiaramente in streaming - hanno discusso la tesi per la loro laurea in Infermieristica. Ragazze e ragazzi da domani saranno già catapultati negli ospedali per combattere in prima linea durante l'emergenza Coronavirus e per questo Franzini ha voluto dedicare loro un suo pensiero.

"Care Dottoresse, cari Dottori, da pochi minuti si sono concluse le prove di laurea e desidero, in primo luogo, rivolgere a voi tutti le mie più sincere e affettuose congratulazioni - si legge nella lettera -. Certo, lo so, non immaginavate così questo giorno: doveva essere un momento di festa, in cui l'orgoglio per il percorso compiuto, e quello anche oggi è giusto averlo!, si unisse alla gioia e all'abbraccio con le persone che vi sono più care e con i docenti che vi hanno seguito sino a questo momento, e che pure ringrazio di cuore. Non è stato purtroppo possibile: ma quando potremo, festeggeremo insieme in Aula Magna, con voi e con i vostri cari".

"Un ringraziamento particolare merita tuttavia quel che farete da domani - sottolinea Franzini -. Tutti noi dobbiamo rivolgere un grato e solidale pensiero a voi e a chi è già nelle corsie, qualunque funzione rivesta. Per questo oggi, accanto alle congratulazioni, vogliate accogliere il mio abbraccio, con la certezza che la nostra Università sarà sempre la vostra casa".