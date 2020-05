Agriturismi, vademecum per la riapertura dopo il lockdown

Arriva un protocollo di sicurezza per gli agriturismi della Lombardia, annunciato da Coldiretti. L'associazione Terranostra ha stilato un vademecum nazionale di comportamenti per vivere il soggiorno in tranquillità nelle aziende agrituristiche, spesso situate in campagna e in zone isolate, lontano dagli affollamenti e con spazi adeguati, anche all'aperto: «Sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche», scrive Coldiretti in una nota esplicativa.

Proprio la valorizzazione degli spazi all'aperto è il primo punto del vademecum stilato da Terranostra: spazi che possono aiutare a garantire il mantenimento delle distanze per esempio durante i pasti. E poi varie misure di precauzione, come l'uso di igienizzanti, il mantenimento di distanze tra ospiti e tra lavoratori, la sanificazione delle camere, la disinfezione di tavoli e sedie, la pulizia delle stoviglie a temperature superiori a 70 gradi, la didattica all'aperto per evitare assembramenti al chiuso, la gestione di pagamenti con servizi a distanza.

Altre regole vengono indicate per cibo da asporto, pasti a domicilio, agricampeggio. Agli agriturismi sono stati anche fornite le grafiche per i cartelloni informativi ida disporre all'ingresso, nelle sale comuni e nelle camere. In Lombardia si contano 1.600 agiturismi con 14 mila posti letto e oltre 40 mila coperti per pranzi e cene. Coldiretti sottolinea la probabile tendenza al "turismo di prossimità" e la centralità degli agriturismi in questo. Dall'altro lato, oltre al calo della domanda interna, pesano il crollo del turismo internazionale e la cancellazione delle cerimonie religiose.