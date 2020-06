Lockdown, nulla di certo sulla riapertura della Scala. Il sindaco: «Faremo qualcosa all'aperto»

I teatri italiani possono riaprire da lunedì 15 giugno, ma non tutti lo hanno fatto o sono in procinto di farlo. Le regole post-lockdown (duecento persone in sala chiusa, mille all'aperto) impongono riflessioni attente sui conti economici prima di ricominciare effettivamente l'attività.

Tra i teatri più incerti la Scala, la cui riapertura è stata tra i temi discussi dal consiglio d'amministrazione (presieduto dal sindaco di Milano Beppe Sala) che si è tenuto proprio lunedì 15. Al momento, stando al sito web, il primo spettacolo confermato è quello dell'orchestra sinfonica di Dresda Sächsische Staatskapelle, il 6 e 7 settembre, con il direttore Christian Thielemann, a cui segue il concerto di Maurizio Pollini l'11 settembre. Ma è chiaro che vi sia l'ambizione di qualcosa di diverso.

Si era parlato della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi in Duomo, ad esempio. Un'idea del sovrintendente Dominique Meyer per onorare e ricordare le vittime del Covid-19. La Filarmonica della Scala organizzerà invece sicuramente qualcosa nel contesto dell'Estate Sforzesca, visto che è saltato l'ormai tradizionale concerto in piazza del Duomo a giugno. Idee ma non ancora un progetto specifico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Del resto non si sa ancora fino a quando saranno in vigore le limitazioni sulla capienza. Da questo dipenderà la decisione se organizzare eventi speciali, a "firma" Scala, all'aperto o nella sede del Piermarini. Lo stesso Sala, uscendo dal consiglio d'amministrazione, ha spiegato che l'intenzione è quella di pensare a qualcosa, presumibilmente all'aperto, ma non ci sono ancora programmi specifici nero su bianco.