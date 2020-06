Coronavirus: dopo il lockdown riapre l'Armani Hotel. E porta a domicilio lo chef

Riapre il primo luglio 2020 l'Armani Hotel di via Manzoni. L'albergo a sette stelle della nota maison di moda era stato tra i primi a chiudere i battenti il 10 marzo a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Ora le strutture ricettive possono riaprire e l'hotel di Armani non è da meno. Con rigidissimi protocolli di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di contrarre il temuto virus.

Le camere saranno sanificate regolarmente, con tecnologie rodate nella disinfezione degli ambienti e dei materiali. Il check-in e il check-out saranno gestiti esclusivamente via email. Apriranno anche il Bamboo Bar (dalle 11 all'una) e Armani Spa (dalle 9 alle 21), mentre non sarà usufruibile l'area relax.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La cucina di Armani con lo chef a domicilio

La riapertura sarà accompagnata dal debutto di "Armani a Tavola", una proposta personalizzata di convivialità per assaporare la cucina dell'executive chef Francesco Mascheroni. "Armani a Tavola" può essere vissuta in due diverse modalità, con prenotazione anticipata di almeno cinque giorni lavorativi. La prima modalità prevede la possibilità di prenotare un pranzo o una cena, per massimo sei persone, all'interno della presidential suite al sesto piano. La seconda modalità invece prevede di ospitare lo chef a casa propria, in questo caso con un menu uniico ma personalizzabile, al massimo per dieci persone.