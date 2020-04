Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità: riaprono i mercati all'aperto

Segna un'anticipazione della Fase 2 e un parziale ritorno alla normalità pre coronavirus la riapertura di alcuni mercati all'aperto di mercoledì 29 aprile. È stata un'ordinanza regionale a concedere il ritorno in attività agli ambulanti dediti esclusivamente alla vendita di alimenti, che erano fermi ormai da due mesi.

Tra i mercati che hanno deciso di riaprire quello temporaneo di via Rovani a Sesto San Giovanni, dove sono stati predisposti due varchi, uno all'entrata e l'altro all'uscita, nei quali i volontari della Protezione civile misuravano la temperatura a tutti i cittadini. Presente anche un agente della polizia locale a controllare che le regole per il contenimento del Covid, prima tra tutte quella del distanziamento di un metro, fossero rispettate. Sempre a Sesto sabato riapriranno il mercato rionale di via Marx e quello tra le vie Matteotti, Bandiera, Baracca, Cardinal Ferrari.

A riaprire, presto, saranno anche i mercati all'aperto del lunedì e del venerdì di Cinisello Balsamo, dove verranno venduti naturalmente solo generi alimentari. Qui le aree del mercato saranno completamente perimetrate con transenne e nastro, eavranno un unico ingresso, separato da un'unica uscita. L’accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per chi accompagna minori con meno di 14 anni, disabili o anziani. A tutti verrà presa la temperatura.

Le nuove regole nei mercati all'aperto

La Regione Lombardia ha stabilito che le amministrazioni comunali potranno riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, a patto che facciano osservare una serie di misure di prevenzione igienico sanitarie e di sicurezza, tra cui quelle del distanziamento edell'uso delle mascherine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fra le nuove regole, anche l'obbligo per i Comuni di individuare un appartenente alla polizia locale o un funzionario che assuma il compito di 'Covid manager', per coordinare sul posto il personale addetto, anche con il supporto di volontari della protezione civile, e assistere gli operatori e i clienti del mercato nell'attuazione delle misure previste nell'ordinanza.