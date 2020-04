Coronavirus, Beppe Sala (da Expo) annuncia: "Il 4 maggio riapriamo i parchi e le aree verdi"

Uno sguardo al passato, a cinque anni fa. E uno al futuro, al 4 maggio. Mercoledì mattina il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha visitato Expo per fare il suo ormai consueto punto quotidiano sull'emergenza Coronavirus in città.

Sono "in un luogo a me e a voi molto familiare", ha detto il primo cittadino, riferendosi proprio alla sede dell'Esposizione universale, inaugurata il 1 maggio di cinque anni fa. "Ricordo il 29 aprile 2015, ricordo la notte. Avevamo due notti di lavoro prima dell'apertura, ero qui con il mio team e di fianco a me c'era il capo cantiere, Romano Bignozzi , 78 anni, a proposito dei cosiddetti anziani", ha ricordato Sala.

"Pioveva a dirotto, sembrava impossibile riuscire a completare tutto. Romano mi dice: «Capo, sei troppo stanco, vai a dormire». Sono ritornato alle 8 e già un incredibile passo avanti era stato fatto, il miracolo della volontà", ha proseguito il sindaco.

Parchi aperti dal 4 maggio

Poi - dopo aver mostrato il nuovo ospedale Galeazzi - che sorgerà insieme a human technopole e al campus della Statale nell'ex area Expo -, il primo cittadino ha annunciato che dal 4 maggio riapriranno parchi e aree verdi a Milano.

Da quel lunedì, infatti, partirà la "fase 2" dell'emergenza Coronavirus e dal governo hanno lasciato libertà di scelta ai sindaci in tema di riapertura dei parchi.

"Li riapriamo - ha sottolineato Sala -. Cercheremo di vigilare che non ci siano assembramenti, che vengono utilizzati i maniera corretta, ma è oggettivamente irrealistico promettere una vera vigilanza. Quindi io mi appello al vostro buonsenso e alla vostra buona volontà. Noi riapriamo - ha concluso -, ma se dovessimo vedere elementi di rischio li richiuderemo".

