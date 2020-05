Tecnica del San Raffaele rifiuta premio da mille euro: "Va dato a tutti i lavoratori"

Il San Raffaele, l'ospedale per cui lavora, le ha conferito un premio da mille euro per l'impegno profuso durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, ma lei, una tecnica di radiologia, ha preferito rinunciarvi per solidarietà rispetto ai colleghi che, il premio, non lo hanno ricevuto.

Lei, 47enne, è stata tra i seimila dipendenti di tutto il gruppo ospedaliero San Donato (diciannove strutture) a ricevere il bonus: una decisione della famiglia Rotelli, che controlla il gruppo, per coloro che sono stati più "in prima linea" durante questo periodo emergenziale, e che ha destinato mille euro a testa agli infermieri e ai tecnici e cinquecento agli operatori socio-sanitari. La donna, in particolare, si occupa tra l'altro di effettuare la Tac ai pazienti che hanno contratto il Coronavirus.

Ma la scelta della 47enne è stata controcorrente: ha deciso di non controfirmare l'accettazione del premio, di fatto quindi non ricevendolo, per solidarietà verso i suoi colleghi che quel premio non l'hanno ricevuto. E ha scritto alla famiglia Rotelli spiegando che tutti gli altri, nessuno escluso, hanno lavorato con impegno e abnegazione nel mese di marzo per fronteggiare, chi in un modo chi in un altro, l'emergenza. Che non si sarebbe potuto affrontare senza il lavoro di tutti.