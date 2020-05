Scuole e nidi chiusi per il coronavirus, come chiedere il rimborso di Milano Ristorazione

A Milano, come nel resto d'Italia, le scuole di ogni grado sono chiuse e resteranno chiuse fino all fine dell'anno a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Come conseguenza le rate del servizio di Milano Ristorazione sono state sospese. E per coloro che hanno pagato il servizio di refezione scolastica in un'unica soluzione sarà possibile chiedere il rimborso.

Il primo passo lo ha mosso l'11 marzo il Sindaco di Milano con un'ordinanza che contiene nuovi provvedimenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus e misure economiche a supporto delle famiglie milanesi. Tra queste sono contenute anche disposizioni relative alle rette del servizio di refezione scolastica di Milano Ristorazione.

Come chiedere il rimborso di Milano Ristorazione

Se da un lato i bollettini di pagamento delle rate mensili dopo la chiusura non sono stati più inviati, dall'altro l'ordinanza spiega come calcolare i rimborsi dovuti dopo la sospensione del servizio.

PER CHI HA GIÀ VERSATO L’INTERA QUOTA ANNUA

Il regolamento in vigore stabilisce che alle famiglie che hanno già versato l’intera quota annua e che non abbiano insolvenze pregresse venga corrisposto un rimborso pari a 1/9 della quota annua per le scuole primarie e secondarie e a 1/10 della quota annua per le scuole dell’infanzia per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di chiusura delle scuole.

Qualora a carico della famiglia risultino insolvenze pregresse (anche accertate per altri figli appartenenti allo stesso nucleo familiare) Milano Ristorazione comunicherà al Comune di Milano l’importo del rimborso, che verrà dedotto da quanto già dovuto per insolvenza.

Le modalità, i tempi e l’entità effettiva del rimborso, secondo i criteri sopra evidenziati, possono essere determinati solo al termine del periodo di sospensione delle attività educative. Anche in questo caso le famiglie al momento non devono fare nulla. E - spiega Palazzo Marino - seguiranno ulteriori comunicazioni.

PER CHI HA SCELTO LA MODALITÀ DI PAGAMENTO RATEALE

"Sarà nostra cura - spiega Milano Ristorazione - calcolare l’importo da pagare come ultima rata, verificando quanto pagato finora e scomputando quanto previsto per la mancata erogazione del servizio (importo al momento non determinabile perché il servizio è ancora sospeso). Emetteremo per ciascuna utenza un bollettino di conguaglio che sarà consegnato alle famiglie presso la scuola di frequenza, dopo il termine del periodo di sospensione delle attività educative. Questo bollettino, nella sua elaborazione, terrà conto dell’eventuale pagamento già effettuato a saldo della terza rata con scadenza 29 febbraio. I termini di pagamento del bollettino dell’ultima rata di conguaglio sono stati posticipati, come da ordinanza del Sindaco, al 15 maggio 2020".

Anche in questo caso, quindi, le famiglie che hanno scelto la modalità di pagamento rateale non devono, al momento, fare nulla.

PER CHI HA OTTENUTO UNA MAGGIORE DILAZIONE

"Sarà nostra cura - scrivono sul sito - ricalcolare l’importo da pagare, verificando quanto pagato finora e scomputando quanto previsto per la mancata erogazione del servizio (importo al momento non determinabile perché il servizio è ancora sospeso). Riemetteremo per ciascuna utenza i bollettini con le nuove scadenze. I nuovi bollettini saranno consegnati alle famiglie presso la scuola di frequenza dopo il termine del periodo di sospensione delle attività educative. Tali bollettini terranno conto degli eventuali pagamenti già effettuati. I termini di pagamento del bollettino dell’ultima rata sarà posticipato al 31 agosto 2020".

Anche in questo caso, quindi, le famiglie che hanno ottenuto una maggiore dilazione non devono, al momento, fare nulla.

LA TEMPISTICA

Milano Ristorazione invita le famiglie a tenere monitorato il loro sito istituzionale www.milanoristorazione.it per quando arriveranno gli aggiornamenti sulle tempistiche.