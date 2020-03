Assessore contagiato dal Coronavirus: "Gli altri membri della giunta stanno bene"

"Sono tutti negativi gli esiti dei tamponi per l'accertamento del coronavirus effettuati lunedì mattina ai componenti della Giunta regionale a seguito della positività riscontrata nella notte per l'assessore Alessandro Mattinzoli". Lo riferisce l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.



"I test sono stati eseguiti - conclude Gallera - in ottemperanza con le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di sanità per gli operatori pubblici che svolgono funzioni ritenute essenziali".

Le parole dell'assessore contagiato

«Sto riposando e sono assolutamente tranquillo», ha commentato lo stesso Mattinzoli dicendosi sicuro di guarire, e ringraziando lo staff del pronto soccorso di Desenzano: «Mi stanno seguendo con umanità e competenza. Il mio pensiero va a tutto il personale sanitario che in questi giorni sta lavorando senza tregua e ho potuto constatare di persona quello che sta facendo in modo davvero straordinario. Il mio pensiero va inoltre alla mia famiglia già in quarantena, ma sta bene, al mio staff e tutti i dipendenti di Regione».

Fontana in auto-isolamento da qualche giorno

Il primo effetto immediato del contagio di Mattinzoli è stato l'annullamento della visita che, lunedì mattina, i due assessori Pietro Foroni (protezione civile) e Giulio Gallera (welfare) avrebbero dovuto effettuare negli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona. Alla visita avrebbe voluto partecipare anche il presidente della Regione, Attilio Fontana, che però si è posto in auto-isolamento da qualche giorno perché una sua stretta collaboratrice era risultata a sua volta infetta da Coronavirus.

«Un caro saluto e un affettuoso in bocca al lupo all’assessore Mattinzoli ricoverato in ospedale perché affetto da Coronavirus», ha affermato il presidente Fontana: «Lo salutiamo con affetto e siamo convinti che tornerà presto con noi a lottare per tutti i nostri cittadini».