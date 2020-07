Fase 3, Flixbus riapre le rotte per 35 città estere da Milano

Non è ancora ripartenza totale, ma il segnale c'è: Flixbus, la compagnia di trasporto in bus low cost, riattiva nuovi collegamenti con Milano, portando a 130 le destinazioni nuovamente raggiungibili dal capoluogo lombardo in Italia e all'estero dopo il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da coronavirus.

Tornano in particolare attivi i collegamenti con 35 città estere. Una ripartenza a ranghi ridotti, specifica la compagnia in una nota, perché «il settore rimane escluso dalla strategia di rilancio per i trasporti delineata dal Governo nell'ambito del decreto Rilancio». Andrea Incondi, managing director di Flixbus Italia, specifica che «senza una reale possibilità di pianificazione non possiamo nascondere che la ripresa dei servizi sarà lenta e incerta». Il rischio? Operare in perdita, dati anche gli obblighi sul distanziamento a bordo. Per Incondi è anche un problema di concorrenza, ad esempio coi treni ad alta velocità, che non tutti possono permettersi.

Tra le destinazioni estere che, da giovedì 2 luglio, torneranno ad essere collegate con Milano attraverso Flixbus, troviamo Parigi, Marsiglia, Lione e Nizza in Francia, Barcellona in Spagna, Lugano, Zurigo e Ginevra in Svizzera, Innsbruck in Austria, Berlino, Monaco e Francoforte in Germania, Lubiana in Slovenia e Budapest in Ungheria. In totale, saranno quindi 130 le mete raggiungibili da Milano. Prima dell'esplosione della pandemia erano più di 350.

In Ittalia, Milano è collegata con 95 città attraverso Flixbus. Tra queste, molti tra i maggiori centri italiani: Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Venezia; poi, al nord, Verona, Padova, Trieste, Udine, Parma, Reggio Emilia e Modena; al centro, Siena, Perugia, Ancona e Pescara; e al sud, Salerno, Lecce, Taranto, Matera, Cosenza, Reggio Calabria, Catania e Messina.

Non mancano alcune mete turistiche per la stagione estiva: Rimini, Cervia, Milano Marittima e Cesenatico in Romagna, Sanremo e Ventimiglia in Liguria, Gallipoli, Porto Cesareo e Santa Maria di Leuca in Salento e Sibari e Cirò Marina in Calabria, ma anche luoghi di richiamo per gli amanti della montagna, come Aosta, Courmayeur, Trento e Bolzano.

Igiene e sicurezza a bordo

I bus vengono puliti e sanificati al termine di ogni corsa e nelle maggiori stazioni. L'imbarco è solo dall'entrata posteriore e il check-in è senza tocchi. Durante il viaggio è disponibile un dispenser con gel disinfettante. La mascherina è sempre obbligatoria.