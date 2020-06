Riaprono a nuovi ospiti le Rsa lombarde. E i malati Covid andranno negli ospedali

Le Residenze socio-assistenziali (Rsa) lombarde potranno accogliere nuovamente ospiti, e i malati di Covid-19 saranno in massima parte trasferiti negli ospedali. Due importanti novità pronte per essere varate dalla giunta regionale in una fase in cui l'emergenza sanitaria da Coronavirus, dopo il lungo lockdown, sembra diminuita. Il provvedimento è già stato approvato dalla giunta, ma si attende il via libera del comitato tecnico-scientifico regionale. Il tema delle Rsa, come si sa, è un capitolo spinosissimo della lotta al Covid-19 dopo la decisione dell'8 marzo, molto discussa, di "aprire le porte" di queste strutture, su base volontaria, ai malati Covid-19.

Come si ricorderà, in delibera venivano posti diversi "paletti" per poter accogliere i malati ma erano comunque esplose polemiche, anche perché in questi mesi, purtroppo, le Rsa lombarde (e non solo lombarde) sono state tristemente simboliche per l'elevatissimo numero di morti tra gli anziani.

Malati Covid: da Rsa andranno in ospedale

Ora si cambia: se un malato di Covid-19 è ospite in una Rsa, dovrà essere tempestivamente trasferito in un ospedale, a meno che non sia in stato terminale o in condizioni così compromesse da rendere impossibile il trasferimento. In questo caso, tuttavia, la struttura dovrà isolare il malato e, sotto il controllo dell'Ats, prendere le precauzioni necessarie a evitare il contagio all'interno della Rsa.

D'ora in poi le Rsa potranno tornare ad accogliere ospiti. Lo stop era stato decretato proprio in ragione dell'emergenza sanitaria, ma ora non pare esservi motivi per proseguire. Tuttavia verrà posta molta attenzione, per non correre il rischio che un anziano senza sintomi, ma infetto da Coronavirus, entri in una Rsa senza precauzioni. Anche in questo caso sarà l'Ats a occuparsi dello screening preventivo del "candidato" a entrare nella casa di riposo. In caso di dubbi, verrà dirottato in un ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Restano vietate le visite

Infine una conferma, che non piacerà a molti lombardi con parenti ospiti nelle Rsa ma resta necessaria per evitare il peggio: le visite continuano ad essere sospese. Molti pensano che l'esplosione di casi di Covid-19 nelle case di riposo fosse dovuta proprio alle visite pre-emergenza, quando in Lombardia c'erano già persone positive al Coronavirus ma non se ne sapeva nulla. A contatto con persone fragili (gli anziani), questo avrebbe provocato un'escalation di contagi e di morti. Meglio dunque aspettare ancora un po' per il via libera alle visite.