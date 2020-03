Coronavirus, Rugani della Juve positivo: è il primo calciatore di A, Inter verso quarantena

Il Coronavirus arriva anche in serie A. Daniele Rugani, difensore della Juventus, è infatti risultato positivo al tampone. L'annuncio è arrivato mercoledì sera da parte della società bianconera con uno stringato comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico - si legge nella nota -. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui".

Tra quelli che hanno avuto contatti con lui c'è anche l'Inter, che domenica 8 marzo ha sfidato la Juve a Torino nella partita di serie A persa 2-0 e giocata già in piena emergenza Coronavirus dopo lunghe e dure polemiche.

"FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus Fc riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione - ha fatto sapere poco dopo la società di Steven Zhang -. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie". Sembra chiaro quindi che tutti quelli che hanno preso parte all trasferta di Torino - quel giorno Rugani era rimasto in panchina per tutta la gara - saranno messi in quarantena, con ogni probabilità in autoisolamento.

Coronavirus, come sta Rugani

Poco dopo è stato lo stesso Rugani - il primo giocatore di serie A a risultare positivo - a rassicurare tutti sul suo stato di salute. "Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza", ha scritto sui propri profili social.

"Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi - ha concluso -, per i nostri cari e per chi ci circonda".