Coronavirus, Ryanair pronta a decollare: 1000 voli al giorno, le nuove regole per viaggiare

Ryanair è pronta a ritornare. Dopo l'emergenza Coronavirus e il progressivo stop ai voli dagli aeroporti lombardi, la compagnia low cost irlandese ha infatti annunciato il proprio piano per rimettere in azione i motori dei suoi aerei. La data segnata sul calendario è il 1 luglio: da quel giorno Ryanair riaprirà il 40% dei propri collegamenti, passando così dai 30 voli al giorno a 1000. In questo modo, ha spiegato l'azienda in una nota, torneranno attive quasi tutte le tratte abituali.

La compagnia aerea low cost ha spiegato che lo staff e i passeggeri dovranno indossare le mascherine a bordo e che il servizio di distribuzione di snack e bevande preconfezionati sarà limitato. Inoltre, tutte le transazioni monetarie avverranno senza scambio di contanti. Il vettore ha poi chiarito che saranno "bandite" le code ai bagni e sarà possibile accedere alla toilette su richiesta, così da evitare assembramenti.

Inoltre che tutti i viaggiatori dovranno compilare un modulo in cui verranno forniti dettagli sulla lunghezza del viaggio e su dove sarà previsto il soggiorno. Le stesse informazioni saranno poi fornite ai governi europei per monitorare le misure di isolamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La decisione - ha chiarito Ryanair - è soggetta all'abolizione delle misure restrittive sui voli all'interno dell'Ue imposte dai governi per far fronte alla pandemia di Coronavirus". In Lombardia i voli Ryanair torneranno a Orio al Serio, che nei giorni scorsi è stato riaperto, e Malpensa, che è stato "trasformato" per rispondere a tutte le nuove esigenze dettate dall'emergenza sanitaria.