Milano riparte, Sala in cima al Duomo invoca la Madonna: "Non farci mancare il tuo sguardo"

È salito in cima al Duomo (sulla guglia Maggiore) e da lì si è rivolto alla Madonnina che domani Milano. "Ci rivolgiamo alla Madonnina che da lassù continua a guardare a tutta la città. Tu non farci mai mancare il tuo sguardo". Lo ha detto Beppe Sala nella mattinata di domenica 17 maggio durante il suo consueto videomessaggio pubblicato sui social.

"Domani inizia un'altra fase di questo ritorno non necessariamente lineare alla nuova normalità, riapriamo i negozi, riacquisiamo i nostri spazi, riprendiamo il senso della nostra comunità il significato del nostro futuro, ma tutto può essere ancora molto fragile nonostante la nostra volontà di un nuovo inizio", ha detto il sindaco riferendosi alla riapertura delle attività dopo l'emergenza sanitaria legata al coronavirus.

"Siamo in preda a una crisi socioeconomica che rischia di avere conseguenze gravi sul futuro della nostra città, delle nostre famiglie, dei nostri figli delle persone più deboli — ha proseguito il sindaco —. Per questo siamo qui. Perché Milano qui ha vissuto tutta la sua storia. siamo qui in cima al Duomo -ha detto- perché questa non è solo la nostra cattedrale; siamo qui perché il Duomo è Milano e dei milanesi che si apprestano a ricominciare la loro vita con la voglia di ricominciare a ricostruire il futuro nostro e dei nostri figli".