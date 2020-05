Sala ai milanesi: "Idroscalo luogo sicuro, vi consiglio di passare qui parte dell'estate"

"Siamo qui all'Idroscalo, una delle bellezze milanesi che in tanti conoscono. Vi consiglio di passare parte del vostro tempo estivo qui, perché potrete farlo in totale sicurezza: all'ingresso viene presa la temperatura, gli ingressi sono contingentati, e gli ambienti continuamente sanificati". Così Beppe Sala nel suo video messaggio di giovedì che lo ha visto nei panni di 'promotore turistico' del parco a est di Milano.

Il primo cittadino ha voluto ricordare la storia dell'Idroscalo, nato negli anni '20 del 900, quando ancora non c'era Linate, e per fare atterrare gli idrovolanti in questo spazio si scavò per 2 chilometri e mezzo di lunghezza e per 400 di larghezza. "Alla vocazione aviatoria - ha raccontato il sindaco - si aggiunse successivamente quella sportiva, con campionati di canottaggio e motonautica. Poi nel 1960 Luchino Visconti girò qui una memorabile scena di Rocco e i suoi fratelli".

"All'interno dell'Idroscalo oggi - ha continuato Sala - si svolgono anche attività di ippoterapia con le guardie ecologiche volontarie che si occupano anche della buona tenuta del parco. Infine qui si sono i laboratori del gruppo Cap, dove viene analizzata la qualità dell'acqua potabile della città metropolitana di Milano. Operazione che è stata effettuata anche durante tutta l'emergenza sanitaria per assicurare che l'acqua fosse sempre pura e certificata".