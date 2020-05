Coronavirus, Sala: "Domani non cambia il mondo, la nostra attenzione deve cambiare"

"Noi cercheremo di fare il possibile e ieri ne ho discusso a lungo con il prefetto, ma questa è una partita in cui il comportamento vale 90 e il controllo vale 10. Questa è la realtà e chi vi dice una cosa diversa vi racconta balle". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del comportamento dei cittadini nella fase della ripartenza, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico che avranno capienza ridotta.

"Stamattina - ha aggiunto durante il consueto video suo social - ho visto su un quotidiano la foto di un mezzo sostitutivo Atm della metropolitana alle 5 di mattina di sabato troppo affollato. È vero era troppo affollato di gente che andava a lavorare. Milano è una città con 1,4 milioni di abitati e un altro milione di perone che quotidianamente, in condizioni normali, entrano in città. È una città con 1700 chilometri di strade, 25 milioni di metri quadrati di verde, poi se mettiamo insieme le carrozze della metropolitana, i tram, i bus facciamo 3 mila mezzi potenzialmente da controllare".

"Questa - ha aggiunto ancora il sindaco nel suo video messaggio - non è una partita dove c'è un primo ed un secondo tempo, ci saranno altri tempi, poi ci sarà il 18 maggio e poi probabilmente ci sarà una gestione a stop and go. Domani non cambia il mondo, certamente la nostra attenzione deve cambiare e il nostro comportamento deve adattarsi a quello che ci viene questo".

Poi il sindaco ha spiegato che il modello italiano sarà una terza via tra quello cinese e quello svedese. Oltre a ribadire ai cittadini, ancora una volta, l'importanza di indossare - e bene - la mascherina quando si è per strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il consueto video del sindaco Sala