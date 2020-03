Coronavirus, il sindaco di Milano gira per la città: eccolo sul tram e con gli operatori Amsa

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha fatto il giro della città per ringraziare quanti stanno lavorando per garantire che i servizi essenziali vadano avanti. Il tutto è stato raccontato in un breve video pubblicato sui canali social del Comune di Milano.

Sala presenta l'Hotel Michelangelo

Il primo cittadino ha esordito presentando l'Hotel Michelangelo, la struttura da 300 posti, che Palazzo Marino ha messo a disposizione per le quarantene. Di concerto con la proprietà, l'albergo è stato riconvertito in una struttura di permanenza per la quarantena delle persone dimesse dagli ospedali ma che potrebbero infettare i conviventi, nonché del personale sanitario e delle forze dell'ordine che, vivendo in strutture collettive, non hanno spazio per effettuare al meglio la quarantena.

Beppe Sala sul tram con la mascherina

Poi Beppe Sala, mascherina in faccia, è salito su un tram. Dopo aver ringraziato il tranviere si è raccomandato che, là dove possibile, facesse rispettare la distanza tra i passeggeri. Prima di salutarlo, il sindaco si è accertato che il dipendente Atm avesse una scorta di mascherine e guanti.

Il video di Sala con la mascherina in giro per Milano

Il sindaco ringrazia gli operatori Amsa e la polizia locale

A quel punto il sindaco Sala si è recato da due operatori dell'Amsa ai quali ha chiesto come fosse cambiato il loro lavoro in questo periodo di generale sanificazione di strade e marciapiedi.

Poi Sala ha incontrato due agenti della polizia locale davanti la Stazione Centrale. Ai 'vigili', che hanno raccontato in che maniera continuano a controllare la città, il primo cittadino ha spiegato perché molti loro colleghi stessero facendo turnover: per garantire un miglior servizio quando sarà finita l'emergenza.

Sala visita l'ospedale in Fiera

La giornata del sindaco si è poi conclusa dopo una visita al nuovo ospedale in Fiera, insieme all'arcivescovo Mario Delpini, che ha benedetto la fine dei lavori. Sala ha chiuso il video ringraziando il team di Guido Bertolaso, la Regione Lombardia, Fondazione Fiera e il Policlinico che gestirà il nuovo polo di terapia intensiva.

