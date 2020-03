Case popolari: sanificazione gratuita nella zona di Paullo

Partirà in alcuni Comuni dell'area metropolitana milanese la sanificazione gratuita delle case popolari. E' il frutto di un accordo con la Sicurcond di Settala, secondo quanto riferisce Franco Lucente, capogruppo in Regione per Fratelli d'Italia: "Ho preso personalmente accordi con l'azienda, che opera nel settore della disinfestazione dei condomini".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'iniziativa parte lunedì 6 aprile a Paullo e Mediglia; il giorno successivo sarà il turno di Tribiano. Infine, per Peschiera Borromeo, bisogna ancora stabilire una data. Peschiera si è aggiunta in un secondo momento, con un accordo diretto tra l'azienda e la giunta comunale. "La proposta è quella d'intervenire in tutte le case popolari di questi paesi e nelle due chiese di Tribiano, dato che qui sono molto pochi gli appartamenti di edilizia residenziale", spiega Lucente. Il parroco di Tribiano e le giunte comunali interessate hanno già espresso la loro adesione.