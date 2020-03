Prosegue la sanificazione delle strade di Milano: l'elenco aggiornato da mercoledì 18 a domenica 22 marzo

E' iniziata nel weekend del 14-15 marzo, e prosegue fino al 3 aprile, l'operazione straordinaria di sanificazione delle strade di Milano ad opera di Amsa, sulla base della richiesta in tal senso del Comune di Milano. Le squadre Amsa utilizzano gli automezzi dedicati ai lavaggi ordinari, impiegando per la sanificazione un liquido igienizzante diluito con l’acqua. Contemporaneamente proseguono, secondo il regolare calendario, i lavaggi strade ordinari, così come l'asporto dei rifiuti ingombranti in strada (mentre è sospeso il servizio - a pagamento - di recupero al piano), e sono sempre aperte le discariche (riciclerie), con gli stessi orari di sempre, contingentando gli ingressi. Continuano, parallelamente, le operazioni di sanificazione dei mezzi pubblici.

Di seguito, in ordine alfabetico, le strade interessate dalla sanificazione straordinaria da mercoledì 16 marzo a domenica 22 marzo.

Sanificazione strade Milano, l'elenco

Via 8 Ottobre 2001, Via Abamonti Giuseppe, Viale Abruzzi, Piazzale Accursio Francesco, Via Achillini Claudio, Via Adamello, Via Adriatico, Viale Affori, Via Agnesi Gaetana, Via Agordat, Largo Agostiniani Dell'osservanza, Piazzale Ai Laghi, Via Aicardo, Via Ajraghi Cesare, Via Alamanni Luigi, Via Alassio, Via Albertolli Giocondo, Via Alciati Ambrogio, Via Aldrovandi Ulisse, Via Alghero, Via Altaguardia, Via Alunno Nicolò, Via Alvaro Corrado, Piazza Amati, Via Amidani Vincenzo, Via Ampezzo, Via Andò Flavio, Via Andreani Paolo, Via Anghileri Filippo, Via Angioletti Giovan Battista, Via Anguissola Sofonisba, Via Aniene, Via Annoni Luigi, Via Ansaldo Giovanni, Via Antegnati, Via Antiquari Jacopo, Via Antonello Da Messina, Via Antonini Giacomo, Via Antonio Da Saluzzo, Via Apelle, Via Appennini, Piazzale Aquileia, Piazza Arcole, Via Ardissone Francesco, Via Arena, Viale Aretusa, Via Arezzo, Via Arganini Gerolamo, Via Argelati Filippo, Via Argenta, Via Ariberto, Via Arioli Venegoni, Via Aristotele, Via Armellini Carlo, Via Armenia, Via Arnaboldi Alessandro, Via Arsiero, Piazza Artigianato, Via Arzaga, Largo Ascari Antonio E Alberto, Piazza Ascoli Graziadio Isaia, Via Asiago, Via Assunta Della, Via Astesani Alessandro, Via Astico, Via Astura, Via Asturie, Via Attendolo Sforza Muzio, Via Attilio Regolo, Via Ausonio, Via Bacchelli Riccardo, Piazzale Bacone Francesco, Via Balbo Cesare, Via Baldacci Gaetano, Via Baldissera Antonio, Via Baldo Degli Ubaldi, Via Balduccio Da Pisa, Via Balla Giacomo, Via Balzac Onorato, Via Barbiano Di Belgioioso, Via Barletta, Via Barzaghi Francesco, Via Barzilai Salvatore, Via Battisti Cesare, Via Bauer Riccardo, Via Bazzaro F.Lli, Via Bazzi Carlo, Via Beccali Luigi, Via Beccaro Padre Gerardo, Piazza Belfanti Serafino, Via Belgioioso Cristina, Via Bellerio Carlo, Via Bellezza Giovanni, Via Belli Giovacchino, Via Bellini Vincenzo, Via Belloni Angelo, Piazza Belloveso, Via Beltrami Luca, Via Bembo Pietro, Via Benefattori Dell'ospedale, Via Benelli Sem, Via Beolchi F.Lli, Viale Berbera, Via Berlese Antonio, Via Bertelli Luigi Vamba, Via Bertieri Raffaello, Via Bertola Da Novate, Via Besana Enrico, Via Besenzanica, Via Betti Ugo, Piazza Bettini Lionello, Via Bettoni Nicolò, Viale Bianca Maria, Via Bianchi Emilio, Via Bianchi Luigi D'espinosa, Via Bicocca Degli Arcimboldi, Via Bignami Emilio, Via Biondelli Bernardino, Via Bitti Romolo, Via Biumi Paolo, Via Bixio Nino, Via Bizzozzero Luigi, Via Boccaccio Giovanni, Via Bocchetto, Via Bodoni Giambattista, Via Boeri Giovanni Battista, Via Bognetti Giovanni E Giam, Via Bolivia, Via Bolla Foro Bonaparte, Via Bonfadini Romualdo, Via Bonghi Ruggero, Via Bono Cairoli Adelaide, Via Borelli Giovanni Alfonso, Via Borromei, Piazza Borromeo, Via Borsa Mario, Via Borsi Giosuè, Via Boschi-Di Stefano, Via Bosisio, Via Bosso Donato, Via Bottelli Giuseppe, Via Bottoni Piero, Via Bovisasca, Via Bramantino Sardi B., Via Branca Giulio, Largo Brasilia, Via Briano Giorgio, Via Brighenti Cost e Maria, Via Brioschi Francesco, Via Brisa, Via Brivio, Via Brocchi Virgilio, Via Broggi Giuseppe, Via Broletto, Via Broni, Via Brunetti Angelo, Via Brusuglio, Via Busseto, Via Busto Arsizio, Via Buttinone Bernardino, Viale Ca' Granda, Largo Caccia Dominioni Camillo, Piazzale Cacciatori Delle Alpi, Via Cadamosto Alvise, Piazzale Cadorna Luigi, Piazza Caduti Del Lavoro, Largo Caduti Milanesi Per La Patria, Via Cagliari, Via Cagni Umberto, Via Cagnoni Amero, Largo Cairoli Benedetto, Via Calabiana, Via Calandra Davide, Viale Caldara Emilio, Via Caldesi Vincenzo, Via Caldirola Piero, Via Calisto Da Lodi, Largo Callas Maria, Via Camaldoli, Via Camerino, Via Campana Dino, Via Campazzino, Via Campo Dei Fiori, Via Camporgnago, Via Candoglia, Via Canella Giuseppe, Via Cantoni Ermenegildo, Piazzale Cantore Antonio, Via Capodistria, Via Cappuccio, Via Carcano Giulio, Via Cardinale Tosi, Via Carducci Giosuè, Via Caretta Annibale, Via Carlini Francesco, Via Carlone Carlo Antonio, Via Carnovali Giovanni, Via Caro Annibal, Via Carpi Aldo, Piazza Cartagine, Via Casale, Via Cascella Andrea E Pietro, Via Cascina Barocco, Via Cascina Belcasule, Via Cascina Bellaria, Via Cascina Merezzate, Via Casella Giovanbattista, Viale Cassala, Via Cassano D'adda, Via Cassinari Bruno, Via Cassolo, Via Castel Morrone, Via Castellammare, Via Castellanza, Via Castelli Giorgio, Piazza Castelli Pompeo, Via Castellino Da Castello, Piazza Castello, Via Castiglioni Branda Card., Viale Caterina Da Forlì, Via Catullo Caio Valerio, Via Cavaleri Ludovico, Via Cavaliere Alberto, Largo Cavalieri Di Malta, Via Cavalletto Alberto Piazzetta Cavazzi Della Somaglia G, Via Cecchi Emilio, Via Cechov Antonio, Via Cefalonia, Via Cefalù, Via Cenni Quinto, Via Cernuschi Enrico, Viale Certosa, Viale Certosa, Via Cesalpino Andrea, Via Cesare Da Sesto, Via Cesare Musatti, Via Cesari Antonio, Via Cherasco, Via Cherso, Via Chiabrera Gabriello, Via Chianciano, Piazza Chiaradia Enrico, Via Chiarelli Luigi, Via Chiari, Via Chiasserini D., Via Chiasso, Via Chiesa Eugenio, Via Chiese, Via Chinotto Edoardo, Via Chiossetto, Via Chopin Federico, Via Cialdini Enrico, Via Cicerone Marco Tullio, Via Cilea Francesco, Piazza Cinque Giornate, Via Circo, Via Cirenei Luigi, Via Cirie', Via Cislaghi Luigi, Via Civenna, Via Clasio, Via Coari Adelaide, Via Codigoro, Via Colombi Camillo Corso Colombo Cristoforo, Via Colonnetta, Via Comisso Giovanni, Via Comune Antico, Via Conca Del Naviglio, Via Confalonieri Giulio, Viale Coni Zugna, Via Conservatorio, Via Console Marcello, Via Consolini Adolfo, Via Constant Benjamin, Via Conti Carlo, Piazza Cordusio, Via Cordusio, Via Cormano, Via Cormons, Via Correnti Cesare, Via Corridoni Filippo, Viale Corsica, Via Corsico, Via Cortina D'ampezzo, Via Cossa Alfonso, Via Cozzi Roberto, Via Cretese Demetrio, Via Crimea, Via Croce Benedetto, Largo Crocetta Della, Via Cuore Immacolato Di Maria, Via Curtatone, Via Da Foix Gastone, Via Dal Fabbro Cesare, Via Dal Re M.Antonio, Via Dalmazia, Via D'alviano Bartolomeo, Largo D'ancona Paolo, Via Dandolo Enrico, Via D'anghiera Pietro, Viale D'annunzio Gabriele, Via Dante Alighieri, Via D'anzi Giovanni, Piazzale Dateo, Via Daverio Francesco, Via De Amicis, Via De Amicis, Via De Angeli Carlo, Via De Angelis Michele, Via De Bosis Adolfo, Via De Chirico Giorgio, Via De Filippi Filippo, Viale De Gasperi Alcide, Via De Gasperis Angelo, Via De Lemene Francesco, Via De Marchi Emilio, Via De Martino Emilio, Via De Predis Ambrogio, Via De Rolandi Battista, Via De Rossi Giovanbattista, Via Debussy Claudio, Via Decorati Al Valor Civile, Piazza Degli Affari, Via Degli Ailanti, Via Degli Artieri, Via Degli Olivetani, Via Degli Scipioni, Via Degli Umiliati, Via Dei Barbarigo, Via Dei Benedettini, Via Dei Cignoli, Piazza Dei Daini, Via Dei Dumas, Via Dei Fiordalisi, Via Dei Frassini, Via Dei Guarneri, Via Dei Malatesta, Viale Dei Mille, Via Dei Pellegrini, Via Dei Pestagalli, Viale Dei Pioppi, Via Del Futurismo, Viale Del Ghisallo, Via Del Liri, Via Del Molinazzo, Via Del Monaco Mario, Via Del Regno Italico, Via Del Ticino, Viale Dell Aviazione, Piazza Dell Ospedale Maggiore, Piazza Della Assunta, Via Della Bindellina, Via Della Casa Giovanni, Via Della Cerva, Via Della Commenda, Via Della Guastalla, Via Della Mella, Via Della Porta Giacomo, Via Della Posta, Piazza Della Scienza, Via Della Torre Don F. Beniamino, Piazza Della Trivulziana, Via Delle Ande, Via Delle Forze Armate, Via Delle Orsole, Via Delle Primule, Via Delle Querce, Via Delle Tuberose, Viale Dell'innovazione, Via Democrito, Via Demonte, Via Demostene, Via Desenzano Corso Di Porta Romana Ripa Di Porta Ticinese, Viale Di Porta Vercellina Corso Di Porta Vigentina Corso Di Porta Vittoria, Via Diodoro Siculo, Via Dione Cassio, Via Dogali, Via Dolcebuono Giovanni, Via Domokos, Via Don Bigiogera Roberto, Via Don Porro Carlo, Via Donadoni Eugenio, Via Donatelli Renato, Via Donati Mario, Via Donizetti Gaetano, Via Durer Alberto, Piazza Edison Tommaso, Piazzale Egeo, Via Emanueli Luigi, Via Empoli, Largo Enzo Tortora, Via Erasmo Da Rotterdam, Via Ercolano, Via Erice, Viale Esperia, Viale Espinasse Carlo, Viale Etiopia, Via Eustachi Bartolomeo, Via Fabriano, Via Facchinetti Cipriano, Via Faccio Franco, Via Falck Enrico, Via Falconi Armando, Via Fanti Manfredo, Via Fantoli Gaudenzio, Via Farneti Rodolfo, Via Feltrinelli Carlo, Viale Fermi Enrico, Via Ferrari Gaudenzio, Via Ferrario Grugnola Rosina, Via Ferreri Giulio, Via Fezzan, Via Fiamminghino Mauro, Via Fichera Gaetano, Via Fidenza, Via Fieramosca Ettore, Via Figini Luigi, Via Figino Ambrogio, Piazza Filangeri Gaetano, Viale Filippetti A., Via Finanzieri D'italia, Via Finzi Giuseppe, Via Finzi Prospero, Via Flavia, Via Fleming Alessandro, Via Fontana, Via Fontanili Dei, Via Fornara Carlo, Via Fornari Pasquale, Via Fortiguerra Nicolò, Via Fra Galgario, Via Fracastoro Girolamo, Via Fratti Antonio, Piazza Frattini Pietro, Via Freguglia Carlo, Via Freikofel, Via Frugoni Carlo Innocenzo, Via Fubini Mario, Via Fusetti Mario, Via Fusinato Arnaldo, Via Fusinato Arnaldo, Via Gabetti Giuseppe, Via Gadames, Viale Gadio Girolamo, Via Gaeta, Via Gagini, Via Gallarate, Via Galliari Bernardino, Via Gallura, Piazzale Gambara Veronica, Piazzale Gambara Veronica, Via Gandhi Mahatma, Via Garegnano, Via Gargano, Via Gassendi Pietro, Via Gatti Francesco, Largo Gemelli Fra Agostino Corso Genova, Via Ghini Luca, Via Giampietrino Rizzi G., Via Giannini Giuseppe, Via Gilino Gian Giacomo, Via Giolli Raffaello, Via Giorgi Ferdinando, Via Giovanni Da Udine, Piazzale Giovanni Delle Bande Nere, Via Giovanni Gentile, Via Girola Carlo, Via Giuliani Padre Reginaldo, Via Giuseppe Impastato, Via Giuseppe Impastato, Viale Giustiniano, Via Goffredo Da Bussero, Via Gola Emilio, Via Goldoni Carlo, Via Golfo Degli Aranci, Viale Gorizia, Via Gorlini F.Lli, Piazza Gran Paradiso, Via Graziano Imperatore, Via Grazioli Don Bartolomeo, Piazza Greco, Via Gregorovius Ferdinando, Via Grigna, Via Grilloni Giuseppe, Via Grimm F.Lli, Via Grioli Don Giovanni, Via Grosio, Via Grosotto, Via Grosseto, Via Guanella Don Luigi, Via Guarini Matteucci Guido, Via Gubbio, Largo Guerrieri Gonzaga Ans., Via Gulli Tommaso, Via Hayez Francesco, Via Heine Enrico, Via Hermada, Via Iglesias Corso Indipendenza, Via Inverigo, Largo Isarco, Via Iseo, Via Ivrea, Via Jacopino Da Tradate, Via Jan Giorgio, Via Jona Emanuele, Piazza Kaisserlian Giorgio, Via Kant Emanuele, Via Kasman Sergio (Bazzi/Boeri), Via Koerner Guglielmo, Via La Farina Giuseppe, Via La Masa Giuseppe, Via Lamarmora Alfonso, Via Lambruschini R., Via Lamennais Robert F., Via Lampugnano, Via Landolfo Ii Da Carcano, Via Lanfranco Della Pila, Via Lanzone Da Corte, Vicolo Lavandai, Piazzale Lavater Johann Kaspar, Viale Legioni Romane, Via Leningrado, Via Leone Da Perego, Viale Liguria, Via Linati Carlo, Via Litta Pompeo, Via Livorno, Via Locarno, Via Locchi Vittorio, Via Lombardini Elia, Via Lombroso Cesare, Via Lorenteggio, Via Lorenzetti F.Lli, Via Lorenzini Giovanni, Via Luciano Di Samosata, Via Lucilio Gaio, Via Ludovico Di Breme, Via Luigi Russolo, Via Luini Bernardino, Via Mac Mahon, Via Macconago, Via Maderna Bruno, Piazzale Madonna Di Fatima, Via Madre Cabrini, Via Maestri Del Lavoro, Via Maestri Pietro, Via Mafalda Di Savoia, Via Maffi Antonio Corso Magenta Corso Magenta, Via Maggianico, Via Magistretti Pietro, Via Magliocco Vincenzo, Via Magolfa, Via Magreglio, Via Mainoni D'intignano, Via Maiocchi Achille, Via Majorana Ettore, Via Malipiero Gianfranco, Via Manara Luciano, Via Mann Thomas, Via Mantegazza Paolo, Via Manzù Giacomo, Via Marchetti Leopoldo, Via Marco Bruto, Via Marco D'agrate, Via Marco D'oggiono, Via Marelli Ercole, Via Margaria Rodolfo, Piazza Maria Adelaide Di Savoia, Via Mariani Paolo, Via Mariani Pompeo, Via Marmolada, Via Marostica, Piazzale Martesana Piazzetta Martignoni Don Abramo, Via Martinetti Piero, Via Martini Monsignor Luigi, Via Marzabotto, Via Marziale Marco Valerio, Via Mascagni Pietro, Via Masera Giovanni, Via Masolino Da Panicale, Piazza Massaia Guglielmo Cardinal, Via Massaua, Via Matazone Da Caligano, Via Matera, Via Matteucci Carlo, Via Mayr Giovanni, Via Mazzucotelli Alessandro, Via Mecenate Caio Cilnio, Via Medea Eugenio, Via Medici Del Vascello Giacomo, Via Meleri Geremia, Via Melotti Fausto, Piazza Melozzo Da Forli', Via Menotti Ciro, Via Menozzi Angelo, Piazza Mentana, Via Menzini Benedetto, Via Meravigli, Via Mezzanotte Paolo, Via Michelino Da Besozzo, Via Millelire Domenico, Via Minturno, Via Minuziano A., Largo Missionari Comboniani, Via Modena Gustavo, Via Mogadiscio, Via Mola Pier Francesco, Via Molinetto, Via Molteni Giuseppe, Via Moncalieri, Via Moncalvo, Via Mondolfo Ugo Guido, Via Moneta E.T., Via Monlue', Via Montanari Carlo, Via Montanelli Giuseppe, Via Monte Altissimo, Via Monte Barro, Via Monte Cengio, Via Monte Oliveto, Via Monte Palombino, Via Monte Paralba, Via Monte Penice, Via Monte Piana, Via Monte Popera, Via Monte Rotondo, Via Monte San Gabriele, Via Montecassino, Via Montecuccoli Raimondo, Via Montefeltro, Via Montefior, Via Montemezzi Italo, Via Montessori Maria, Via Montevecchia, Via Monteverdi Claudio, Via Monti Padre Pier Luigi, Via Monti Sabini, Via Morelli Fratelli, Via Moreschi Carlo, Via Morgagni Giovanni Battista, Via Morigi, Via Morivione, Via Moroni Giovanni Battista, Via Morsenchio, Via Mottarone, Via Muttoni Francesco Antonio, Via Nansen Fridtjof, Via Navarra Bernstein Marta Alzaia Naviglio Grande Alzaia Naviglio Pavese, Via Necchi Ludovico, Via Negri Ada, Via Negri Gaetano, Via Negri Mario, Via Negrotto Michele Pericle, Via Neri Pompeo, Via Niccodemi Dario, Via Nicolodi Aurelio, Via Nicotera Giovanni, Via Nirone, Via Nizzoli Marcello, Via Norcia, Via Norico, Via Nota Alberto, Via Noto, Via Novara, Via Novara, Via Novaro Michele, Via Numa Pompilio, Via Numidia, Via Nuoro, Via Nuvolone Panfilo, Via Ojetti Ugo, Via Olivieri Alessio, Via Olona, Via Omboni Giovanni, Via Omodeo Adolfo, Via Oriani Barnaba, Via Oristano, Via Ornato Luigi, Via Orobia, Via Orsenigo Maria C. Madre, Via Orsini Vincenzo Giordano, Via Orti, Viale Ortles, Viale Ortles, Via Osculati Gaetano, Via Osteno, Piazza Otto Novembre, Piazza Ovidio Publio Nasone, Via Ozanam Federico, Via Pace, Via Pacinotti Antonio, Via Pacuvio Marco, Via Padulli Giuseppe, Via Paganini Niccolò, Via Palanzone, Via Palazzolo Don Luigi, Via Paleocapa Pietro, Via Palizzi Filippo, Via Palletta Giovanni Battista, Via Palma Jacopo, Via Palmaria, Via Pampuri Fra' Riccardo, Via Pancaldo Leone, Via Panizzi Antonio, Via Pannunzio Mario, Via Pantelleria, Via Pantigliate, Via Panzeri Pietro, Via Paoli Pasquale, Viale Papa Achille, Viale Papiniano, Via Parabiago, Via Paracelso, Via Parea Carlo, Via Pareto Vilfredo, Via Parma, Via Paruta Paolo, Via Pasinetti Antonio, Via Passerini Gian Battista, Via Passione, Via Pasta Giuditta, Via Pastonchi Francesco, Via Pastro Luigi, Via Patecchio Girardo, Via Paulucci Di Calboli Fulcieri, Via Pavese Cesare, Via Pecchio Giuseppe, Via Pecorini Abelardo, Via Pedroni Lisiade, Via Perin Del Vaga, Via Perini Carlo, Via Perlasca Giorgio, Piazzale Perrucchetti Giuseppe, Via Pescantina, Via Pezzi Giulietta, Via Pezzotti Giovanni, Via Pianell Salvatore, Via Pianell Salvatore, Via Picchi Armando, Via Piccinni Nicola, Piazza Piccoli Martiri, Via Pick Mangiagalli Riccardo, Via Pico Della Mirandola, Via Pietri Giuseppe, Via Pignotti Lorenzo, Via Pilo Rosolino, Via Pio Ii, Via Pirano, Viale Pirelli Piero Ed Alberto, Viale Pisa, Viale Pisa, Via Pisanello Antonio Pisano, Via Pizzi Gian Francesco, Via Pizzigoni Giuseppina, Via Pizzolpasso Francesco, Via Pizzoni Alfredo, Via Plinio Caio S., Via Podgora, Via Poggibonsi, Via Polidoro Da Caravaggio, Via Pollak Leopoldo, Via Pollini Gino, Via Polonia, Via Polvani Giovanni, Via Pomponazzi Pietro, Via Ponale, Via Ponchielli Amilcare, Via Ponte Del Giuscano, Via Ponte Vecchio, Via Ponti Gio', Via Porretta, Via Portaluppi Piero, Via Portinari Pigello, Via Postumia, Via Pozzi F.Lli, Via Pozzobonelli Giuseppe, Via Prassitele, Piazza Prealpi, Via Preda Piero, Via Presanella, Via Primaticcio, Via Pulci Luigi, Via Punta Licosa, Via Puricelli Gianpietro, Via Quaranta Bernardo, Via Quarenghi, Via Quarto Cagnino, Via Quintiliano Marco Fabio, Via Quintosole, Via Rabolini Vincenzo, Via Racconigi, Via Raiberti Giovanni, Via Raimondi Antonio, Via Ramazzini Bernardino, Via Ramusio Giovanni Battista, Via Ranzato Virgilio, Largo Rapallo, Via Rasario Giov. Battista, Via Ratti Luigi, Via Rebora Clemente, Via Redaelli Pietro, Via Redi Francesco, Via Regaldi Giuseppe, Viale Regina Giovanna, Viale Regina Margherita, Viale Regina Margherita, Via Reguzzoni Elio, Via Rembrandt P., Via Repetti Alessandro, Via Repubblica Di San Marino, Piazza Resistenza Partigiana, Via Respighi Ottorino, Via Riccione, Via Rilke Rainer Maria, Via Ripamonti, Via Ripamonti, Via Riva Rocci Scipione, Via Rizzardi, Via Rizzo Luigi, Via Rocca D'anfo, Largo Rodari Gianni, Viale Rodi, Via Rogers Ernesto, Via Rogoredo, Via Romagnoli Ettore, Via Romani Felice, Viale Romolo, Via Rondoni Pietro, Via Rosa Salvatore, Via Rosai Ottone, Via Rossi Pellegrino, Via Rotta Paolo, Via Rubens Pietro Paolo, Via Rutilia, Via Rutilio Rufo Publio, Via Ruvenzori, Via Ruzzante Beolco Angelo, Via Saba Umberto, Viale Sabotino, Via Sacchetti Franco, Via Salasco, Via Salerio Padre Carlo, Via Salis Ulisse, Via Salomone Oreste, Via San Barnaba, Via San Basilio, Via San Bernardo, Via San Brunone, Largo San Dionigi In Pratocentenaro, Viale San Gimignano, Piazza San Giovanni, Piazza San Giuseppe, Via San Giusto, Via San Glicerio, Via San Maurilio, Via San Miniato, Via San Mirocle, Via San Pio V, Via San Rocco, Via San Venerio, Via San Vittore, Via San Vittore, Via San Vittore Al Teatro, Via Sand George Armanda Lucia, Via Sanquirico Alessandro, Via Sant Agnese, Piazza Sant Agostino, Piazza Sant Ambrogio, Via Sant Ampellio, Via Sant Arialdo, Piazza Santa Francesca Romana, Piazza Santa Giustina, Via Santa Marcellina, Vicolo Santa Maria Alla Porta, Piazza Santa Maria Delle Grazie, Via Santa Maria Podone, Via Santa Maria Segreta, Via Santa Marta, Via Santa Monica, Via Santa Valeria, Via Santagostino Paolo, Via Santhia', Piazzale Santorre Di Santarosa, Via Sapri, Viale Sarca, Via Sassoferrato G. Battista Salvi, Via Savarè Manlio E Gioacchino, Via Savinio A. (Andrea De Chirico), Via Savoldo Gian Girolamo, Via Scaldasole, Via Scarsellini Angelo, Via Scialoia Vittorio, Piazza Scolari Rosa, Via Scrosati Luigi Ambrogio, Via Secchi Angelo, Via Segantini Giovanni, Via Segnanino, Via Semeria Padre Giovanni, Via Semplicità, Via Sercognani Giuseppe, Via Serio, Via Serrati Menotti Giacinto, Via Serretta Enrico, Via Sestini Bartolomeo, Via Sesto San Giovanni, Via Severini Gino, Via Severoli Filippo, Via Sforza Francesco, Via Sforza Francesco, Via Sibari, Via Siccoli Stefano, Via Siderno, Piazzale Siena, Via Silla Lucio Cornelio, Via Silvestri Giovanni, Via Soave Francesco, Via Soderini Luigi, Via Sogno Edgardo, Via Solaroli Paolo, Via Somalia, Via Somare' Enrico, Via Sonnino Sidney, Via Sordello Luigi, Via Spadolini Giovanni, Via Spallanzani, Via Spontini Gaspare, Piazzale Stazione Genova, Via Stefanardo Da Vimercate, Via Stella Antonio Fortunato, Via Stella Bianca, Via Stephenson Giorgio, Via Stoppani Antonio, Via Stradella Alessandro, Via Stradivari Antonio, Via Strozzi Piero, Viale Suzzani Giovanni, Viale Suzzani Giovanni, Via Taccioli Giuseppe, Via Tagiura, Via Tanaro, Via Tassoni Alessandro, Via Tavazzano, Via Temolo Libero, Via Teocrito, Via Terraggio, Via Terruggia Giovanni, Viale Testi Fulvio, Via Tibullo Albio, Via Tobruk, Via Tolstoi Leone, Via Tonezza, Via Torrazza, Via Torre Carlo, Via Toscolano, Via Toselli Pietro, Via Trani, Via Tremelloni Roberto, Via Tremiti, Via Trevi, Via Treviglio, Via Treviso, Via Triboniano, Via Tridentina Venezia, Piazzale Tripoli, Via Trivulzio Antonio Tolomeo, Via Tukory Luigi, Via Turbigo, Via Uberti Giulio, Via Ucelli Di Nemi Guido, Via Ugolini Giuseppe, Piazza Umanitaria, Viale Ungheria, Via Uruguay, Via Ussi Stefano, Via Vaina Eugenio, Via Val Bregaglia, Via Val Camonica, Via Val Cismon, Via Val Daone, Via Val Di Fiemme, Via Val Di Non, Via Val Di Sole, Via Val D'ossola, Via Val Formazza, Via Val Gardena, Via Val Lavizzana, Via Val Ledro, Via Val Maira, Via Valbrona, Via Valdagno, Via Valeggio, Via Valenza, Largo Valera Paolo, Via Valfurva, Via Vannucci Atto, Via Varesina, Via Vegio Maffeo, Piazzale Velasquez Diego De Silva, Via Venezia Giulia, Via Venezuela, Piazza Venino, Via Venosta Guido, Via Veratti Luigi, Via Vergani Marelli Rosa, Via Vergato, Via Vergiate, Via Verro Bernardino, Via Vetere, Via Vicenza, Via Vico Gianbattista, Via Vidali Giuseppe, Via Vigevano, Via Vignati Cesare, Via Vignola, Piazza Villapizzone, Via Villapizzone, Via Villoresi Eugenio, Via Vincenzo Da Filicaia, Via Visconti Alex, Via Visconti Bernabo', Via Visconti Di Modrone Uberto, Via Visconti Venosta Emilio, Via Viscontini Matilde, Via Vittore Buzzi, Via Vittorini Elio, Via Vivarini Fratelli, Via Vizzola, Via Vochieri Andrea, Via Von Hayek Friedrich, Via Winckelmann Giovanni, Via Wolf Ferrari Ermanno, Via Zaccaria Antonio Maria, Via Zama, Via Zambeletti Lodovico, Via Zambelli Giovanni, Via Zamboni Luigi, Via Zambrini Francesco, Via Zanardelli Giuseppe, Via Zanardini Angelo, Via Zanoli Alessandro, Via Zante, Via Zanzottera F.Lli, Via Zanzur, Via Zardi Federico, Via Zenale Bernardino, Via Zoia F.Lli, Via Zuara, Via Zubiani Ausonio