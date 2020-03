Coronavirus, parte la sanificazione delle strade: spruzzato liquido igienizzante, le vie

Via alla sanificazione delle strae a Milano. Palazzo Marino ha infatti chiesto ad Amsa di procedere con la pulizia straordinaria delle vie per cercare di dare una risposta ancora più convinta all'emergenza Coronavirus, che nella sola Lombardia nel giro di due settimane ha già fatto registrare oltre 8mila contagi - un migliaio a Milano - e più di 700 morti.

"Amsa, come richiesto dall’Amministrazione Comunale, ha previsto fino al 3 aprile attività straordinarie di sanificazione delle principali vie e piazze di Milano", si legge in una nota dell'azienda. Le operazioni verranno svolte proprio con i mezzi di solito utilizzati per i lavaggi ordinari "impiegando per la sanificazione un liquido igienizzante diluito con l’acqua".

Le operazioni partiranno da venerdì 13 marzo. Ecco le strade interessate: piazza Duca d'Aosta, via Vittor Pisani, piazza 4 Novembre, via Sammartini, via Ferrante Aporti, via Ascanio Sforza, via Castelvetro, piazza XXIV Maggio, via Larga, piazza Beccaria e Fontana, via Palatucci, viale Famagosta, viale Cassala, piazzale delle Milizie, via Giambellino, via Lorenteggio, piazza Gramsci, e piazza Sempione.

Operazioni straordinarie di sanificazione sono costantemente in corso anche sui mezzi pubblici cittadini - tram, metro e bus - e sui treni regionali, che restano comunque in funzione nonostante la serrata totale decretata mercoledì sera dal governo.