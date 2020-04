"Suono ogni giorno nel mio palazzo, cerco di rallegrare i milanesi": la storia di Giovanni-Sax Man

"Buongiorno, sono un musicista di 80 anni e nell'attesa di tornare alla normalità, ogni giorno suono il sax nel cortile di casa, per rallegrare i milanesi". Inizia così il messaggio di Giovanni Vianini, detto 'Sax man', a MilanoToday. L'artista, che abita in zona Città Studi, ogni giorno regala ai vicini dei momenti di musica per alleggerire l'atmosfera e sconfiggere la noia della quarantena.

(Giovanni-Sax-man è un noto busker di Milano)

Ogni giorno per un quarto d'ora, sia alle 12 che alle 18, in fondo a viale Argonne risuonano le note di Giovanni, che il sax lo suona da molti anni, con quartetti blues e jazz ma anche come solista a feste, mostre e manifestazioni culturali. "Il mio repertorio è molto vasto - racconta il musicista -, si va da canzoni italiane come A mezzanotte sai, Più che puoi, Mi sono innamorato di te a standard quali Summertime, Yesterday e brani indimenticabili come Fascinating Rhytm e The man I love".

(Ogni giorno due concerti per i vicini)

"Io temevo di disturbare - racconta ancora Giovanni -, ma la gente è contenta e mi ringrazia. I bambini poi sono meravigliati e battono le mani gioiosi. Alcuni vicini mentre suono si mettono perfino a cantare".

Il signor Vianini, aka 'Sax man', è un noto busker che prima dell'emergenza coronavirus suonava nel centro storico di Milano con l'autorizzazione del Comune, attività che speriamo presto possa tornare a svolgere per allietare ancora più cittadini con la sua musica.