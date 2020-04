Scuole chiuse fino a settembre, Fontana: "Pensiamo a soluzioni anche con oratori"

Con le scuole chiuse fino a settembre per evitare altri contagi durante la Fase 2 e molti genitori di ritorno al lavoro, gestire i bambini per diverse famiglie diventa un problema molto serio. Tra le soluzioni il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana propone una evenutale collaborazione con gli oratori, come annunciato nella diretta di martedì.

Il governatore parlando delle difficoltà dei nuclei familiari con bambini piccoli ha riferito della disponibilità espressa alla Regione da don Stefano Guidi, coordinatore delle diocesi lombarde, a lavorare per trovare soluzioni. "È una cosa molto importante, fino a due giorni fa da parte dell'Istituto superiore di sanità c'era una sorta di chiusura a queste iniziative - ha affermato Fontana - dicevano che non era possibile aprire gli oratori e queste forme di mini aggregazione. Ieri il presidente Conte ha mostrato una certa apertura a questo tipo di iniziative".

"Il fatto che oggi questo sacerdote ci stia presentando una proposta concreta - ha detto infine il presidente - credo che vada nella direzione giusta, quella sarà una possibile soluzione, assieme ad altre, per avere un luogo dove i bambini possano rimanere in assenza dei genitori". Nei giorni scorsi anche il sindaco di Milano, Beppe Sala aveva riflettuto sui problemi dei genitori che dovranno tornare a lavorare, proponendo la creazione di una summer school.