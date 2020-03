Gel disinfettanti e mascherine venduti online a prezzi folli (fino al 400% in più): sequestrati

Sono stati sequestrati i gel disinfettanti e le mascherine venduti online a prezzi abnormi approfittando dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Ad intervenire dopo che la procura di Milano aveva aperto un'indagine, la guardia di finanza.

L'operazione dei finanzieri

Presidi medico-sanitari e prodotti disinfettanti erano stati messi in vendita sul web da operatori del settore in varie aree della Lombardia e del nord Italia lucrando a danno dei consumatori. Sul caso ha indagato la polizia giudiziaria analizzando i dati messi a disposizione dai portali di e-commerce dove erano in vendita gli articoli.

Sequestrati i prodotti, che erano in vendita a prezzi che arrivavano fino al 400% rispetto alla cifra antecedente alla crisi sanitaria in corso. Denunciati poi nove operatori, italiani e non, che avevano alzato i prezzi a dismisura e dovranno rispondere dell'accusa di 'manovre speculative su merci'. In particolare, il sequestro è avvenuto in un centro di distribuzione logistica di Piacenza, e presso rivenditori – anche privati – in provincia di Napoli e Bologna.

I sequestri a Milano

In città poi le fiamme gialle sono intervenute in Stazione Centrale, alla fermata della linea M2 di Crescenzago e in quella della M3 di Corvetto per sequestrare 150 macherine protettive senza marchio CE e multare gli ambulanti che le cedevano senza essere in possesso della licenza commerciale.