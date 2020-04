Gel igienizzanti senza autorizzazione: sequestrate 10 mila confezioni, denunciato anche un farmacista

Diecimila confezioni di gel disinfettante messi in commercio senza l'autorizzazione ministeriale sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Milano (primo nucleo operativo metropolitano). Tutto è partito quando i finanzieri hanno trovato, in una farmacia milanese, due tipi di gel venduti indebitamente come antivirali e antibatterici.

Il Ministero della Salute deve preventivamente autorizzare il commercio di questi prodotti, valuntandone la sicurezza per il consumatore e l'ambiente nonché l'efficacia nelle condizioni d'uso indicate. E in questo caso l'autorizzazione mancava.

Uno dei gel è risultato prodotto in Albania. I finanzieri, dopo avere individuato la rete di distribuzione, hanno provveduto a sequestrarne le confezioni anche presso altre sette farmacie di Milano, che nel frattempo le avevano già ritirate dalla vendita. Per l'altro disinfettante, prodotto nell'hinterland, i militari si sono recati presso lo stabilimento constantando che il titolare, resosi conto della mancanza dell'autorizzazione, ne aveva già bloccato la distribuzione da qualche giorno.

Oltre al sequestro dei flaconi, la guardia di finanza ha denunciato alla procura di Milano l'amministratore della prima farmacia e il produttore del disinfettante italiano. Entrambi rispondono di frode in commercio.