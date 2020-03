Coronavirus, positiva anche la sindaca di Trezzo sull'Adda Silvana Carmen Centurelli

È risultata positiva al test del coronavirus la sindaca di Trezzo sull'Adda Silvana Carmen Centurelli. È stata lei stessa a renderlo noto attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del municipio.

"Dopo qualche giorno di febbre sono stata ricoverata per eseguire il tampone che ha avuto esito positivo — ha scritto la prima cittadina —. Appartengo anch’io dunque a quel gruppo di Trezzesi contagiati che devono prestare più attenzione di tutti gli altri ai propri comportamenti". La prima cittadina ha poi sottolineato: "sono tranquilla perché so di essere in ottime mani e soprattutto di essere supportata da una squadra capace e competente". E ha ringraziato "quanti mi sono stati vicini con affetto, scrivendomi in questi giorni e augurato una pronta guarigione".

Il lavoro del comune, comunque non si ferma: "Il 12 marzo, dopo settimane di lavoro, è stato costituito il Comitato Operativo Comunale, un team di coordinamento dei diversi ambiti col quale sono costantemente in contatto e che porta avanti i servizi erogati dal Comune attivi in questo periodo come la spesa a casa, la distribuzione dei farmaci, l’assistenza domiciliare e altre funzioni di supporto alle fasce più fragili della cittadinanza— ha sottolineato la sindaca Centurelli —. Per questo sono costantemente a lavoro i Servizi Sociali, l’Ufficio Tecnico, la Polizia Locale insieme alle Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, ciascuno secondo le proprie competenze per garantire la continuità dei servizi fondamentali e coordinarsi con le autorità Sanitarie (ATS) e la Prefettura".

