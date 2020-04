Coronavirus, il sindaco che "avvisa" i milanesi: "Io sarò feroce, mi sa che bloccherò tutto"

"Io su questo penso che sarò feroce e mi sa che bloccherò". Musica e testo di Alessandro Paladini Molgora, sindaco di Angera, comune varesotto sulle sponde del lago Maggiore e medico all'ospedale di Varese, che lunedì ha deciso di "avvisare" a modo suo i milanesi proprietari di seconde case nella sua comunità.

Dopo l'annuncio del decreto del premier Giuseppe Conte per la fase 2 dell'emergenza Coronavirus, il primo cittadino ha infatti registrato una diretta Facebook dal proprio profilo per aggiornare i suoi concittadini.

"Sono contento che non sia un libera tutti, non siamo assolutamente fuori dal problema. Saremo tranquilli quando ci si avvicinerà più possibile al contagio zero", ha commentato il sindaco. E ancora: "Noi abbiamo avuto quattro casi, tutti e quattro hanno preso il virus fuori": uno a Milano, uno nella Bergamasca, il "terzo probabilmente in ospedale" e il quarto a Milano, ha chiarito il primo cittadino.

"Non è il momento di mollare, non ci vuole nulla perché tutto torni come prima", ha ammonito. E quindi ecco l'avviso ai milanesi: "Nel Dpcm c'è qualcosa di non chiaro, come se le seconde case possano essere occupate facilmente - ha spiegato Paladini Molgora -. Io su questo penso che sarò feroce e mi sa che bloccherò. Perché come voi sapete - ha detto ai suoi cittadini - le zone più critiche dove ci sono maggior contagi sono Altomilanese e Milanese".

"E purtroppo se qualcuno da là viene col virus, qua poi dopo iniziamo a ballare anche noi. Non voglio fare un torto a chi ha seconde case - ha concluso -, ma questo è un momento in cui bisogna essere ancora seri".