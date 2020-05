Sospensione Cosap a ristoranti e bar, Palazzo Marino chiede aiuto economico al Governo

Sospendere la Cosap (tassa comunale di occupazione del suolo pubblico) fino a fine anno, sia per i dehors dei locali sia per le occupazioni temporanee, quelle solo con sedie e tavoli. E' il contenuto di un ordine del giorno approvato dal consiglio comunale di Milano lunedì, presentato dal Partito Democratico.

Essendo un ordine del giorno, non è ancora un provvedimento definitivo. Nel testo si legge un invito al sindaco e alla giunta a proseguire nel confronto con il Governo per individuare le coperture economiche necessarie. Per tutti i Comuni, e quindi anche per Palazzo Marino, la sospensione di questa tassa è infatti uno sforzo significativo. Gli Enti locali hanno bisogno di collaborazione con Roma per venire incontro ai ristoratori e agli altri imprenditori che, durante il lockdown, hanno visto azzerarsi gli incassi e sono in difficoltà a pagare questa tassa.

Favorevoli 25 consiglieri comunali. Non hanno partecipato al voto diversi consiglieri di opposizione, tra cui il Movimento 5 Stelle e alcuni di centrodestra, mentre Basilio Rizzo si è detto contrario, chiedendo che la sospensione della Cosap fosse subordinata all'impegno a non licenziare da parte degli imprenditori.