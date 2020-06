Covid-19, altri 23 milioni per il sostegno alle famiglie che non riescono a pagare l'affitto

Aumentano di 23 milioni le risorse regionali per il sostegno alle famiglie che, a causa dell'epidemia da Coronavirus e del conseguente lockdown, si sono trovate in difficoltà a pagare l'affitto a condizioni di libero mercato. Le risorse sono quindi ora in tutto di 43 milioni. Denaro che potrà essere destinato anche alle famiglie che hanno già presentato la domanda di contributo e sono in graduatoria, in attesa per esaurimento delle risorse.

Da una parte, dal Fondo nazionale politiche per l'abitare, si destinano 9,7 milioni a iniziative per sostenere gli inquilini in difficoltà nel pagare l'affitto. Può accedervi chi ha un Isee non superiore a 26 mila euro: le stesse indicazioni e finalità di utilizzo dei fondi già assegnati a marzo. Dall'altra parte, si riprogrammano 13 milioni di euro di risorse residue del Fondo inquilini morosi incolpevoli 2019, già assegnate e trasferite ai Comuni ad alta "tensione abitativa" che, ora, potranno essere utilizzate anche per sostenere gli inquilini in difficoltà nel pagare l'affitto a causa dell'emergenza Covid-19.

«Sappiamo - afferma l'assessore regionale alla casa, Stefano Bolognini - che i problemi causati dalla pandemia non sono e non saranno solo di carattere sanitario. Quelli sociali ed economici rivestono un'importanza primaria. Con questo provvedimento diamo una risposta concreta alle famiglie lombarde che hanno bisogno di un sostegno vero in questo momento difficile. Chiediamo già da oggi al Governo di impegnarsi, il più velocemente possibile, per dotare i territori di ulteriori sostegni e misure per le tante persone che hanno perso o potrebbero perdere il proprio lavoro per la pandemia e che, proprio per questo, potrebbero ritrovarsi in difficoltà nel pagare l'affitto e le spese della propria casa».