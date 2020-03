Coronavirus, crollano i viaggiatori: Trenord sospende il Cadorna-Malpensa

A partire dalle due di pomeriggio di mercoledì 11 marzo, per l'emergenza Coronavirus, il servizio Malpensa Express non sarà effettuato da e per Milano Cadorna. Lo rende noto Trenord.

La ragione sta nella riduzione dell'attività di scalo di Malpensa, con conseguente crollo dei passeggeri aeroportuali e dei voli in partenza e in arrivo.

Resta a disposizione il collegamento Centrale-Malpensa con fermate a Porta Garibaldi e Bovisa.