Coronavirus, spesa solo a turni: giorni e orari stabiliti in base al cognome "per snellire le file"

"A" e "B" il lunedì, ma solo al mattino. "C" e "D" sempre al lunedì, ma soltanto al pomeriggio. Poi, un'altra volta il giovedì, ma con orari invertiti.

Da lunedì 30 marzo a Bollate per fare la spesa i cittadini dovranno far fede, letteralmente, alla lettera iniziale del loro cognome. In piena emergenza Coronavirus, con le file che diventano sempre più lunghe fuori dai supermercati, l'amministrazione ha infatti deciso di testare un modo innovativo per provare a snellire le code.

Il principio di base è lo stesso delle targhe alterne: agli abitanti, in base al loro cognome, saranno assegnati un giorno e una finestra oraria in cui potersi recare al negozio per acquistare tutto ciò di cui ha bisogno. Così, evidentemente, dovrebbero ridursi le uscite - possibili solo per la spesa o per acquisti in farmacia - e le file.

"Parte la nuova modalità messa a punto dal Sindaco Francesco Vassallo su proposta di due giovani ingegneri gestionali bollatesi, per snellire le code fuori dai supermercati", hanno annunciato giovedì dal comune.



"Si tratta di un sistema di turnazione basato sull’ordine alfabetico dei cognomi delle persone - hanno spiegato -. Ogni persona si potrà recare al supermercato due sole volte a settimana nei giorni feriali". La domenica, invece, il supermercato sarà a "libero accesso" per tutti.

Foto - Lo schema deciso dal comune

