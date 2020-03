Spesa e farmaci gratis a casa? A Baggio ci pensa la Croce Verde (per gli anziani)

L'imperativo è chiaro: stare a casa per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, tranne che per bisogni urgenti, comprovati e non rimandabili. Come la spesa alimentare e l'acquisto dei farmaci. Ma anche in questi casi, sarebbe meglio limitare al massimo gli spostamenti. Soprttutto per quelle categorie particolarmente fragili, come gli anziani.

A venire incontro alle loro esigenze ci ha pensato la Croce Verde Baggio, mettendosi a disposizione per fare la spesa e acquistare medicine per poi portarle gratuitamente a domicilio. Il servizio è rivolto agli over 65 del quartiere, che comunque conta diverse decine di migliaia di abitanti.

L'iniziativa prevede di contattare la Croce Verde Baggio al numero di cellulare 335.234604 (telefonando o inviando un messaggio) dalle 8 alle 20, tutti i giorni. I soccorritori (in due) si presenteranno con il tesserino di riconoscimento rimanendo fuori dalla porta. Il "tetto" massimo è di 40 euro, che verranno anticipati dai soccorritori al negozio.

L'iniziativa ha, ovviamente, un limite geografico: è riservata al quartiere "esteso" di Baggio, secondo una chiara piantina pubblicata sulla pagina Facebook dell'organizzazione. Ad est (verso il centro) il confine è determinato da via Sella Nuova e via Cascina Barocco. A sud via Viterbo e via Valsesia (comprese). Ad ovest via Noale, via Castrovillari e via Frigerio. A nord, infine, via Diotti, via Scanini e via Capri. Restano quindi esclusi, nelle vicinanze, il Quartiere degli Olmi, l'area di via Quarti e Quinto Romano.

