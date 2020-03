Coronavirus, sportelli del Comune di Milano solo su appuntamento. Tutte le informazioni

Con l'emergenza da Coronavirus, le sedi anagrafiche del Comune di Milano restano aperte ma solo previo appuntamento allo 020202 e solo per necessità urgenti ed improrogabili. Lo rende noto Palazzo Marino. Con una ecceziona, però: via Sansovino (Municipio 3), troppo piccola per cui non garantisce la distanza di sicurezza. Sono invece chiuse per lavori piazza Stovani (Municipio 7) e via Boifava (Municipio 5).

Il Comune ricorda ai cittadini che è possibile usufruire di vari servizi online attraverso il portale del Comune di Milano, nella sezione Fascicolo del cittadino, dove si possono scaricare i certificati anagrafici nonché richiedere e modificare i pass sosta. Per richiedere il cambio di residenza o di indirizzo e la ricezione via mail di atti ed estratti di nascita è sufficiente seguire la procedura guidata disponibile per entrambi i servizi.

Gli uffici con funzioni dedicate al sostegno delle situazioni di bisogno rimangono aperti, ma gli appuntamenti relativi a istanze che non presentino carattere di urgenza e indifferibilità saranno rinviati e riprogrammati. In caso di necessità, il Comune raccomanda di privilegiare il contatto telefonico al numero 020202 o via email all'indirizzo infopolitichesoc iali@comune.milano.it.

Inoltre, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non saranno operativi i seguenti servizi: Centri Socio Educativi (CSE), Spazi Formazione all'Autonomia (SFA), Centri Aggregazione Disabili (CAD), Laboratori di Terapia Occupazionale (LTO), Case delle Associazioni, Centri Socio-Ricreativi Culturali (CSRC), Centri Diurni Minor, Casa dei Diritti. Non saranno inoltre erogate le attività di gruppo, nell'ambito dei servizi domiciliari e le attività sociali nell'ambito della custodia sociale.

Per quanto riguarda i servizi per i senza dimora, rimangono aperti i dormitori comunali che prevedono lo screening sanitario prima di ogni nuovo accesso. Il Casc (centro aiuto stazione Centrale) di via Sammartini 120 aprirà al pubblico dalle 9 alle 13, con ingresso contingentato: verrà ammessa una persona per volta che svolgerà il colloquio con l’operatore mantenendo la distanza di sicurezza. Lo Sportello Emergenza abitativa resta aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12 in via Larga 12 (quarto piano).