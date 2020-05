Fase 2, Milano torna a muoversi: come sono aumentati gli spostamenti nella città

Lockdown finito e Milano torna a muoversi durante la "Fase2". Ma quanta gente è tornata per strada? Secondo il comune di Milano nella giornata di lunedì 4 maggio il traffico veicolare all'ombra della Madonnina è stato circa "il 30-35% maggiore" rispetto alla settimana precedente, circa il 60% in meno se si prende come riferimento un classico lunedì.

E il dato del comune collima, più o meno, con quello fornito da Apple. Secondo i dataset pubblicati dalla società californiana (ricavati attraverso le richieste di indicazioni stradali a Apple Maps) all'ombra della Madonnina è cresciuto il numero di persone che si sposta a piedi e soprattutto quelle che si spostano in automobile. Certo, non è un dato reale (non fotografa il 100% della popolazione) ma è una stima.

Secondo i dati dell'azienda di Cupertino a Milano la mobilità di Milano è ritornata ai livelli di inizio Marzo, livelli di pre-lockdown. Gli spostamenti in macchina, nella giornata di mercoledì 6 maggio, hanno sfiorato il 41% di una normale giornata milanese mentre quelli a piedi si sono attestati quasi al 30%. Dati più o meno simili a quelli registrati l'8 marzo, primo giorno di lockdown.

Fase2 assembramenti in Darsena e alla Biblioteca degli alberi

Nei giorni scorsi la zona dei Navigli è tornata a riempirsi di persone, come denunciato nel video che ci ha inviato una nostra lettrice. Nelle immagini si vedono persone a passeggio ma anche gruppi di ragazzi seduti sui pontili del "porto di Milano" senza rispettare la distanza di sicurezza. Comportamenti analoghi sono stati segnalati anche alla Biblioteca degli alberi in zona Isola.