Spostamenti tra regioni dopo il 3 giugno, il ministro frena: "Non per quelle a rischio"

"Appesi", letteralmente, alla curva dei contagi. Torna in discussione la riapertura delle "frontiere" lombarde a partire dal prossimo 3 giugno, quando - come annunciato dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte - i cittadini italiani dovrebbero poter tornare a muoversi liberamente tra tutte le regioni dopo l'emergenza Coronavirus.

Nell'ultimo decreto del governo è indicata, nero su bianco, proprio la data del 3 giugno per dare il via agli spostamenti interregionali. Ma c'è un "ma" grande come una casa. E mercoledì mattina, il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, ha voluto ribadirlo nel corso di un'audizione alla commissione federalismo fiscale della camera.

"L'ipotesi delle riaperture interregionali dal 3 giugno è stata già ufficializzata dal presidente del Consiglio - ha spiegato Boccia -, ma a condizione che si rispettino i dati del monitoraggio sull'epidemia. Se una regione è ad alto rischio - ha detto senza troppi giri di parole - non può partecipare alla mobilità interregionale".

"Alto rischio", appunto. Appare evidente che regione Lombardia - che ogni giorno da sola conta circa la metà di tutti i nuovi positivi italiani - è decisamente tra le regioni ad "alto rischio", se non quella con la pericolosità più alta. Di conseguenza non è affatto irrealistico pensare, e temere, che i lombardi potrebbero trovarsi costretti a non varcare i confini regionali anche dopo il 3 giugno, restando esclusi dalle nuove possibilità di movimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E lo stesso Boccia martedì aveva già avvisato tutti, spiegando che in casa di ritardi delle varie amministrazioni regionali sarà proprio il governo a intervenire per limitare al massimo le "strade" verso le altre regioni.