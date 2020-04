Cantieri M4, test sierologici per creare squadre di operai immuni

Test sierologici per i lavoratori della M4 - e non solo - per creare una mappa del possibile contagio e per "costruire delle squadre che siano immuni facilitando il lavoro". È quanto ha annunciato l'assessore a Mobilità e Lavori pubblici, Marco Granelli in commissione a Palazzo Marino.

"Le imprese si stanno muovendo all’interno ovviamente di accordi sindacali e della tutela della privacy", ha spiegato Granelli. L'obiettivo sarebbe quello di monitorare le situazioni a rischio all'interno delle imprese e costruire squadre che siano immuni, in modo da rendere più semplice l'organizzazione del lavoro. Per realizzare questo scopo alcune grandi imprese, come M4, "stanno lavorando per acquisire test sierologici per i lavoratori", come ha specificato l'assessore, che ha precisato anche come dal Comune di Milano sia già partita una richiesta per i test sui lavoratori di Atm.

"Attualmente - ha aggiunto Granelli - noi abbiamo un'interlocuzione con l'Ospedale Sacco che però deve utilizzare gli ambulatori accreditati da Regione Lombardia e dunque, come ha dichiarato il sindaco, è necessario che al di là della volontà dell'amministrazione e della supervisione scientifica del professor Galli, la rete dei laboratori accreditati sia messa a disposizione da Regione". Lo step successivo, una volta raggiunto un accordo tra Comune, Regione e Ats sarebbe quello di effettuare i tamponi.

Cantieri aperti a Milano

Nel frattempo in città sono ripartiti i lavori nei cantieri. "La settimana scorsa - ha dichiarato sempre Granelli - siamo passati da 50 a 70 cantieri aperti e adesso stiamo andando verso i 100 cantieri, passando da un quinto a un terzo dei cantieri riattivati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A ripartire dovrebbero essere anche le talpe della M4. "Stiamo cercando sempre di trovare un buon equilibrio tra necessità di tutela dei lavoratori, tutela della salute pubblica, ma anche riattivazione dei lavori, che vuol dire stipendi, risorse ed economia, che sono importanti per la ripresa", ha concluso l'assessore.