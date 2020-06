Ospedale 'bloccato' dal Covid: infermiere muore d'infarto mentre aspetta il ricovero

Quando dall'ospedale hanno provato a telefonargli per dirgli che finalmente avrebbero potuto ricoverarlo, lui ormai non c'era più. Se n'era andato più di un mese prima, ucciso all'improvviso da un malore che non gli ha lasciato scampo. Stefano Ghini, farmacista di 60 anni di Rovigo, è morto il 14 aprile scorso a causa di un arresto cardiaco che gli è stato fatale e che lo ha "sorpreso" mentre aspettava di essere visitato in ospedale proprio dopo un problema al cuore.

A raccontare la sua storia all'Ansa, oggi, è sua moglie Cinzia, che di lavoro fa la dottoressa in ospedale a Rovigo. I problemi per il 60enne iniziano a febbraio, quando viene ricoverato nella sua città per uno scompenso cardiaco. A metà mese viene dimesso "correttamente", ci tiene a sottolineare la vedova. I due, però, decidono di chiedere un altro consulto e si rivolgono al centro Monzino di Milano: un dottore della clinica meneghina vorrebbe ricoverarlo il 5 marzo, ma - racconta la donna - "non può per il blocco stabilito per i casi ordinari" a causa dell'emergenza Coronavirus, che in quei giorni sta esplodendo in tutta la sua forza.

Così, il farmacista deve aspettare, ma il 14 aprile un infarto lo uccide. Il 18 maggio Stefano viene richiamato ma a rispondere al telefono è sua moglie, perché lui ormai non c'è più. "Nessuno può sapere se mio marito sarebbe morto comunque, ma è certo che la sua patologia sarebbe stata scoperta e sarebbe stato ben curato - dice oggi la dottoressa all'agenzia -. È uno dei tantissimi pazienti morti per colpa del Covid, ma il nostro dovere è attrezzarci al meglio ed evitare che si possa morire così. La sanità italiana è un'eccellenza nel mondo, riusciamo a fare cose straordinarie ma non è organizzata bene l'ordinarietà: si dovrebbe potere essere curati anche in caso di pandemie. Sarebbe stato necessario - conclude - avere i Pronto Soccorso separati per Covid e sale operatorie adeguate".