Coronavirus, Stramilano rinviata a 'data da destinarsi'. A rischio anche la Milano-Sanremo

È stata rinviata a "data da destinarsi" la Stramilano. Il fatto è stato comunicato dagli organizzatori nella giornata di giovedì 5 marzo. La celebre manifestazione podistica era in programma per domenica 22 marzo ma gli organizzatori, a seguito della situazione sanitaria e in seguito alle misure di contenimento del Coronavirus, hanno deciso di posticipare l'evento. Per il momento non è stata annunciata la nuova data.

"Ci scusiamo con i partecipanti, gli sponsor, i fornitori e i collaboratori, siamo certi che comprenderanno la necessità di adeguarci alle indicazioni ricevute per tutelare la salute di tutti noi. Ci auguriamo di comunicare la nuova data il prima possibile".

Milano-Sanremo, la classica monumento potrebbe essere rinviata

Non è chiaro, invece, se sabato 21 marzo si disputerà la Milano-Sanremo, la prima "Classica momunumento" del ciclismo mondiale. Per il momento non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte di Rcs Sport.