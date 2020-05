Coronavirus, Milano avrà le summer school: "Useremo gli spazi aperti, ce la faremo"

Spazi aperti, posti "riservati" e un protocollo "che garantisca le famiglie". Il sindaco di Milano, Beppe Sala, continua a scommettere sull'idea summer school: una sorta di scuola estiva riservata ai ragazzi più piccoli i cui genitori sono tornati al lavoro dopo l'emergenza Coronavirus.

Dopo averne già parlato nelle scorse settimane - "sarà un modo per aiutare i genitori", aveva detto lo scorso 18 aprile - martedì mattina il primo cittadino è tornato sul tema ai microfoni di Radio 24 e ha rivelato anche una potenziale data per l'inizio dell'esperimento.

“Noi intendiamo aprirle dal 15 giugno, quindi quando finiscono le scuole. Il comune sta analizzando alcuni temi, come quello della sanificazione, che - ha continuato Sala - “non è irrilevante. Oggi quello che ci dice la scienza e anche i medici a Milano, che più a mio avviso ci hanno azzeccato, è che la carica virale è abbastanza bassa e quindi si è ridotta la possibilità di trasmissione. Però per esempio su questo apparentemente banale tema della sanificazione ci si divide: è necessario farla? In che modo farla? Ogni quanto farla? Questo è un aspetto e l’altro è il tema delle protezioni individuali”.

Il sindaco, però, ci crede e ha già la ricetta pronta: "Io credo che se si useranno di più gli spazi aperti, se si metterà in campo alla milanese una collaborazione tra il comune, gli oratori, le associazioni, penso che ce la faremo”, ha auspicato Sala. Chiaramente bisognerà fare delle scelte: "Dovremo puntare non a ospitare tutti i bambini milanesi, ma i bambini i cui padri e madri sono al lavoro”.

Intanto, per non farsi trovare impreparati proprio in vista del 15 giugno, le operazioni sono già partite: "Stiamo mettendo a punto, ovviamente con i medici - ha concluso il primo cittadino - un protocollo che garantisca le famiglie”.