Coronavirus, uffici aperti e scuole chiuse: "Summer school" per aiutare i genitori

Uffici e attività produttive aperte, forse, da maggio. Scuole chiuse fino a settembre, almeno. Risultato: genitori che devono tornare al lavoro e bimbi e ragazzi che rischiano di restare da soli a causa del Coronavirus.

Per questo il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel corso del consueto video "buongiorno da palazzo Marino", ha annunciato l'idea di una "Summer school". "Io all'orizzonte vedo una difficoltà generalizzata", ha detto il primo cittadino dopo aver presentato il progetto Zumbimbi, la casa d'accoglienza per i bambini che hanno entrambi i genitori positivi.

"Stiamo capendo che le scuole rimarranno chiuse fino a settembre, addirittura ci sono dei dubbi su settembre - ha chiarito il primo cittadino - e al contempo c'è la possibilità che si torni a lavoro in maggio". Questo è un problema - ha detto - che "riguarda certo i padri, ma impatterà in maniera significativa sulle madri. Si rischia di scaricare su di loro un problema per la gestione dei bimbi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quindi ecco l'idea: "A Milano ho chiesto all'assessorato di prepararmi una proposta per cercare di mettere in piedi una sorta di Summer school - ha fatto sapere il sindaco -, una modalità per dare una mano alle famiglie nella cura dei loro bambini".