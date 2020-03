Coronavirus, laboratori privati pronti a collaborare con la sanità pubblica per i tamponi

Entreranno i laboratori privati nel novero di chi può eseguire il tampone del Coronavirus? Per il momento il test viene effettuato esclusivamente da poche strutture pubbliche, mentre in Francia alcune realtà private già collaborano con il governo nazionale. Tra queste, Cerba Health Care, la cui filiale italiana - come svela Stefano Massaro, l'amministratore delegato - è già stata contattata da Ats Milano, che ha chiesto un progetto per operare in sicurezza ed efficacia.

«Il comparto privato potrebbe mettere a disposizione 5 mila test al giorno che si aggiungerebbero a quelli eseguiti dalla sanità pubblica», è la stima di Massaro che aggiunge: «Non è pensabile fare uno screening di massa della popolazione in tempi utili», riferendosi all'idea (balenata negli ultimi giorni e riproposta anche dal governatore del Veneto Luca Zaia) di tamponi "a tappeto" sulla popolazione.

