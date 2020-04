Coronavirus, i tamponi direttamente dall'auto fuori dall'ospedale: i test drive-in nel Milanese

Tamponi "drive-in" anche nel Milanese. E' operativo all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo il nuovo servizio per effettuare i test di controllo per i pazienti positivi al Covid-19 dimessi dalle strutture ospedaliere e per i dipendenti dell'azienda sanitaria Nord Milano al termine del periodo di isolamento domiciliare. Il tampone viene effettuato direttamente a bordo del proprio veicolo, senza dover scendere dall'abitacolo.

L'annuncio arriva dallo stesso comune di Cinisello Balsamo che ha comunicato l'operatività del servizio. In un giorno - si stima - potranno essere eseguiti circa 46 tamponi e ogni test richiede un tempo di circa dieci minuti.

Chi si può sottoporre a tampone e come funziona

Il tampone drive-in presso l'ospedale di Cinisello Balsamo è destinato a pazienti Covid-19 dimessi e ai dipendenti della Asst Nord Milano al termine del prescritto periodo di isolamento domiciliare. "La misura è così messa in pratica - spiegano dal municipio - con una telefonata del medico competente per i dipendenti, o del Centro Servizi per i pazienti, si è invitati in orario prestabilito a recarsi all’Ospedale Bassini".

Possono presentarsi solo coloro che - previo contatto con le autorità sanitarie coinvolte - hanno ricevuto la convocazione con giorno e ora. All'appuntamento bisogna arrivare con mascherina e guanti monouso.

