Coronavirus, tamponi per l'Inter: i risultati

Nessun positivo. Tra i giocatori della rosa della prima squadra dell'Inter, che nei giorni scorsi si sono sottoposti al tamponi e ai test sierologici per il Coronavirus, non ci sono e non si sono registrati casi di positività.

A renderlo noto, con un comunicato, è stata la stessa società nerazzurra. "Fc Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali è stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio di oggi avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi", si legge nella nota.

E ancora: "Il Club mantiene la massima attenzione sui criteri preventivi per la salute dei giocatori e di tutti i componenti della Società, nel rispetto di tutte le linee guida governative e della tutela della salute pubblica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Effettivamente verso le 15 sono arrivati i primi giocatori, alla spicciolata. Handanovic e compagni, comunque, potranno allenarsi soltanto in maniera individuale e ad Appiano, dove resteranno comunque chiusi gli spogliatoi e le docce.