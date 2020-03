Coronavirus: i taxi di Milano gratis per gli anziani che devono uscire di casa per necessità urgenti

Quaranta taxi di Milano a disposizione degli anziani per agevolarli negli spostamenti improrogabili in un momento di difficoltà senza precedenti, con l'invito a evitare di uscire rivolto a tutta la cittadinanza. E' l'iniziativa lanciata da Legacoop Lombardia, a cui partecipano tassisti di Taxiblu 024040 e Autoradiotassi 028585, con il supporto dell'assessorato alle politiche sociali e abitative del Comune di Milano.

Il progetto nasce da uno spirito di servizio e di solidarietà dei tassisti cooperatori milanesi che, in maniera totalmente gratuita e volontaria, intendono aiutare gli anziani, confinati nelle loro abitazioni a causa delle misure emergenziali vigenti, nei movimenti e negli approvvigionamenti presso le loro abitazioni.

"I tassisti che hanno deciso di aderire all'iniziativa non torneranno a casa ma saranno a disposizione per i cittadini più fragili, dimostrando di rappresentare non solo una categoria economica ma una comunità sociale e umana che non vuole spegnere i motori in un momento così critico e mutevole per l'intero Paese", si legge nella nota diffusa da Legacoop Lombardia.

