Fase 2, la Regione vuole puntare sui medici di base: "Dovranno essere le nostre sentinelle"

Si può chiamare anche la "regola delle tre T" quella che ha in mente l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, per la fase 2 dell'emergenza Coronavirus. "Stiamo lavorando al rafforzamento della medicina di territorio con telemonitoraggio e teleassistenza. Nelle scorse settimane abbiamo realizzato un modello di telemedicina che viene messo a disposizione del MMG e abbiamo oggi migliaia di lombardi che iniziano ad essere telmonitorati", ha spiegato Gallera nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio intervenendo all'Aria Che Tira, su La7.

E la sorveglianza sarà un elemento centrale nella nuova strategia della sanità Lombarda. Una sanità che rimetterà al centro i medici sul territorio: "dal medico di medicina generale al medico competente dovranno essere le nostre sentinelle - ha precisato Gallera - se individueranno che c'è un sintomo che può essere 37,5 febbre o un altro sintomo mettono in isolamento la persone e i suoi contatti e si fanno i tamponi".

Gallera ha poi affrontato il tema dell'eventuale riapertura differenziata tra le diverse regioni: "noi vogliamo partire in sicurezza, poi a me partire per primi o per ultimi appassiona poco. Il tema vero è evitare che una riapertura porti un incremento della diffusione del contagio, dobbiamo capire come si convive con il virus e quali sono i modelli che ci garantiscono di attivare una vita sociale e imprenditoriale con il coronavirus. Riteniamo che l'adozione di protocolli precisi, realtà per realtà siano strumenti utili - ha proseguito - quando avremo la certezza che in alcune filiere tutto questo avviene, possiamo ripartire, vedremo quando: il problema non è il quando ma il come".