Coronavirus, corsa per aumentare i posti in terapia intensiva. Il virologo: "Ospedali iniziano a essere tesi"

È una corsa contro il tempo quella della sanità Lombarda. L'obiettivo è uno solo: aumentare i posti della terapia intensiva per curare i pazienti e cercare di reggere il propagarsi del virus. E in Lombardia il numero di reparti specializzati sta crescendo esponenzialmente. "Il nostro obiettivo - ha dichiarato Gallera durante la conferenza stampa di lunedì 9 marzo - era di riuscire ad aumentare di 100/150 i posti in terapia intensiva così da gestire pazienti affetti da coronavirus. Non solo ne abbiamo aperti 150, ma siamo arrivati a 223 e contiamo di aprirne altri 150 nel giro di sette giorni. Abbiamo fermato le attività delle sale operatorie, perché ognuna di esse può contenere 3 posti letto di terapia intensiva. Stiamo anche trasformando le medicine in pneumologia e stiamo aumentando posti di subintensiva".

La situazione è comunque grave: ""La velocità con cui si sta diffondendo questo virus è enorme, giovedì 28 febbraio avevano in terapia intensiva 57 persone, sabato 9 cioè a distanza di nove giorni avevamo in terapia intensiva 399 persone, cioè un incremento dell'utilizzo della terapia intensiva del 700%. Questo dato proiettato in prospettiva, se non facciamo nulla fa venire i brividi a tutti". Lo afferma l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera nel suo intervento alla trasmissione tv 'Aria pulita'.

Blocco totale per 15 giorni in Lombardia: l'ipotesi

Coprifuoco vero. Blocco totale. Regione Lombardia sta pensando a misure "estreme" per cercare di arginare l'emergenza Coronavirus, che in poco più di due settimane ha già fatto contare - solo in Lombardia - oltre 5mila contagi e più di 300 morti, con il sistema sanitario quasi al collasso.

Dopo gli inviti a restare a casa, i decreti e le zone arancioni, il Pirellone sta pensando di "inasprire" le restrizioni, termine usato dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera, martedì mattina durante un collegamento con la trasmissione Rai, Agorà.

Gli ospedali iniziano a essere tesi

È una situazione pesante, e in ospedale iniziamo ad essere tesi". A dirlo è il virologo di Milano Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. "I nostri ospedali vengono riconfigurati per assistere da un lato i pazienti con Covid e separatamente gli altri. E ormai abbiamo visto tutti le condizioni critiche delle terapie intensive. Dobbiamo accelerare nel rispetto delle prescrizioni".

Come avanza il contagio in Lombardia e a Milano

L'ultimo bilancio lombardo — reso noto alle 17.30 di 9 marzo 2020 dall'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera — è di 5.469 casi accertati. Sono 2802 le persone ricoverate negli ospedali della Regione e 440 di queste si trovano nei reparti di terapia intensiva. I deceduti sono 333. Infine le persone guarite da Covid-19 sono 646.

Analizzando gli ultimi dati si evince che in Lombardia, rispetto a domenica 8 marzo, si sono registrati 585 nuovi casi. Sono aumentati anche i ricoveri in terapia intensiva (+ 41 unità) e si sono registrati 96 nuovi decessi. Nella città metropolitana di Milano i casi registrati sono 506, 100 in più in 24 ore. All'ombra della Madonnina, invece, ci sono 208 persone positive al virus (37 in più rispetto a domenica).