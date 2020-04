Coronavirus, Sala chiede spiegazioni alla Regione: "Perché non si fanno test sugli anticorpi?"

"Perché in Lombardia non si fa il test sugli anticorpi?". A domandarselo è il sindaco del comune di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto videomessaggio pubblicato sui social nella mattinata di giovedì 2 aprile. Il primo cittadino milanese è tornato sul documento che i sette sindaci della Lombardia hanno inviato a Regione chiedendo più chiarezza sulla gestione dell'emergenza coronavirus. Chiarimenti, ha sottolineato Sala, chiesti senza alcuna vis polemica: "rivolgiamo queste domande alla Regione perché i nostri cittadini le rivolgono a noi. E quindi non è polemica, ma è il bene comune".

Il primo argomento affrontato da Sala è quello delle mascherine: "Oggi i Comuni ne ricevono pochissime, Milano è andata cercarsele fino in Cina. Chi le deve fornire? La Regione? Il governo? La Regione tramite il governo? Spero che fra non molto potremo uscire di casa e a quel punto le mascherine saranno dannatamente importanti e dovranno essere un diritto per tutti".

Il secondo punto, invece, riguarda i tamponi: ""Noi vediamo una differenza tra Lombardia ed Emilia- Romagna e Veneto. In particolare il Veneto dichiara di voler fare moltissimi tamponi, uno strumento che ha due livelli di utilità. Il primo è ovviamente quello di verificare se una persona e positiva,il secondo è di natura statistica. I numeri dei contagi vanno parametrati sulla quantità di test effettuati. A chi sono stati fatti? In che aree della Lombardia?". "E poi va bene tutto ma ribadiamo che il personale medico e chi sta nelle Rsa deve essere sottoposto a tampone".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Terzo argomento, infine, il test sugli anticorpi: "I test sugli anticorpi che permettono di definire se una persona è stata colpita dal virus e quindi se è immune. Oggi sono già fatti in Veneto e Emilia, in Lombardia, no. Perché? Verranno fatti?".