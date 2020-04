Coronavirus, l'annuncio di Beppe Sala: "Al Sacco test sierologici per i conducenti Atm"

A Milano test sierologici per tutti i conducenti di Atm. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala nel suo consueto video "buongiorno da palazzo Marino" per fare il punto giornaliero sull'emergenza Coronavirus in città.

"Ieri regione ha chiarito che partirà da altre province - ha detto il primo cittadino -. Non discuto, però fermo non voglio stare. Abbiamo trovato un accordo con il Sacco e noi sottoporremo a test sierologico i 4mila conducenti dei mezzi pubblici di Atm in accordo con loro e con i sindacati".

"Da lì partiamo - ha spiegato Sala - perché bisognerà andare avanti da questo punto di vista. In molto paesi ci si sta preparando alla ripartenza, io non so quando e come il nostro governo deciderà ma dobbiamo essere pronti e per me essere pronti vuol dire mettere a punto i servizi cittadini perché tutto funzioni al meglio - ha sottolineato - e preparare i miei cittadini a tornare al lavoro con sufficiente tranquillità".

Nella stessa clip, il sindaco ha poi evidenziato - come già fatto martedì - che i "milanesi si stanno comportando in maniera diligente", facendo riferimento a una classifica dell'Economist che mette Milano al primo posto tra le città in cui i divieti di muoversi vengono rispettati maggiormente.

Quindi un passaggio sulle mascherine: "Da stamattina stiamo distribuendo 300mila mascherine agli abitanti delle case popolari perché pensiamo che facciano più fatica a comprarsele e perché vivono in realtà dove contiguità e dimensione degli appartamenti rendono possibile una maggiore diffusione del virus. Ma - ha assicurato il primo cittadino - continueremo a cercarne con l'interno di distribuirne ancora".