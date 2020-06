Coronavirus, la regione ha rifiutato 20mila test gratuiti: "Non rientrano nella nostra politica"

Tre attori attorno allo stesso tavolo: regione, Technogenetics e Diasorin. Un pizzico di mistero, con una presunta chat segreta, già smentita. E un caos infinito. In regione Lombardia esplode il caso test rapidi e sierologici per il Coronavirus, con polemiche, rimbalzi di responsabilità e una sentenza che stigmatizza - a dire poco - il comportamento del Pirellone.

Il primo capitolo della storia è andato in scena lunedì, quando il Tar ha di fatto bocciato l'accordo senza bando pubblico tra la giunta, il San Matteo di Pavia e la Diasorin - azienda farmaceutica - per la fornitura di 500mila kit per test sierologici al costo di 4 euro ciascuno. I giudici si sono espressi dopo il ricorso della Technogenetics, che di Diasorin è concorrente e che proprio in quegli stessi giorni aveva offerto al Pirellone una prima fornitura gratuita di kit per i test rapidi, che sono però stati rifiutati.

Ad ammetterlo, martedì sera, è stato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, che ha anche fornito la sua versione dei fatti. "In data 22 e 23 marzo 2020 - l'accordo con Diasorin è arrivato proprio il 23 marzo - il Ceo di Technogenetics Salvatore Cincotti ha mandato due mail ufficiali al mio indirizzo email istituzionale, replicate anche sulla chat di WhatsApp del mio telefono di servizio, che il dottor Cincotti aveva in quanto due anni prima ero stato a inaugurare il loro sito produttivo a Lodi, proponendo la donazione di 20.000 kit di un ‘test rapido’ per la ‘verifica veloce’ del contagio da Coronavirus", ha ammesso l'esponente della giunta.

Perché la regione ha rifiutato i test gratis

"In data 23 marzo ho quindi ritenuto di telefonare personalmente al dottor Cincotti per spiegargli che non rientrava nella politica della Regione Lombardia l’utilizzo di test rapidi, in conformità con le indicazioni del Ministero della Salute che, in relazione ai test sierologici, ha sempre raccomandato l’utilizzo dei test Clia ed Elisa - quelli cioè con il prelievo ematico - al fine di ridurre il numero dei falsi positivi e falsi negativi”, ha assicurato Gallera.

E ancora, sempre lui: "Peraltro, nella mail del 23 marzo, lo stesso dottor Cincotti – prosegue Gallera – riconosce la problematica dei falsi negativi del test rapido da lui proposto. Il mio atteggiamento - ha concluso l’assessore – è stato, dunque, sempre chiaro, trasparente e rispettoso delle regole e delle indicazioni formulate dalle istituzioni competenti. Nell’esclusivo interesse della salute dei cittadini”.

Il tar boccia l'altro accordo

La Technogenetics del dottor Cincotti, però, è proprio la stessa azienda che ha presentato ricorso contro la procedura in affidamento diretto e senza bando pubblico che ha portato il Pirellone all'acquisto di oltre 500 mila test prodotti da Diasorin in collaborazione con il San Matteo di Pavia.

Nelle scorse ore i giudici amministrativi hanno messo nero su bianco che quell'affare non è stato condotto secondo le leggi e ha bocciato tutto. Il Tar è stato durissimo con la Fondazone Irccs San Matteo per avere "impiegato risorse pubbliche (..) con modalità illegittime sottraendole alla loro destinazione indisponibile», cioè per avere speso denaro pubblico che doveva essere destinato obbligatoriamente ad altro scopo. Secondo il decreto legislativo 288/2003, gli Irccs possono accordarsi con soggetti pubblici e privati purché vi siano ad esempio "chiare modalità di distribuzione dei profitti connessi alla brevettazione dei risultati", "vincolandone la destinazione al finanziamento delle attività istituzionali", e "adeguate regole di trasparenza dei flussi finanziari", nonché "obiettivi e tempi certi per il loro raggiungimento".

E non è tutto. Perché c'è poi l'aspetto della concorrenza. Secondo il Tar, Diasorin ha di fatto goduto di una posizione favorevole dal punto di vista competitivo, accedendo in via esclusiva ai mezzi, alle strutture, ai laboratori e alle conoscenze scientifiche della sua controparte, cioè il San Matteo, al contrario dei concorrenti. Tra cui c'era proprio Technogenetics.